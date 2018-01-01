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Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€346,080
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20
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О комплексе

Предлагаются меблированные медицинские апартаменты и апартаменты класса люкс с парковочными местами и кладовыми комнатами.

Резиденция располагает магазинами, кафе и ресторанами, зонами отдыха и спортивными площадками, круглосуточной охраной, гаражом.

Жилой комплекс предназначена для учёных и врачей, студентов-медиков, медицинских туристов.

Окончание строительства - январь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Посудомоечная машина
  • Стиральная машина
  • ТВ
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралью E5 и станцией метро, больницами, школами и торговыми центрами.

  • Станция метробуса — 100 метров
  • Стамбульский университет — 1 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€346,080
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