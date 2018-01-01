Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция

Махмутлар центр, Турция

от €145,000

Просторные удобные планировки квартир никого не оставят равнодушными. Инфраструктура комплекса продумана до мелочей, есть крытый бассейн и собственная парковка. Квартиры продаются с качественной душевой, оборудованной кухней и освещением.До местного аэропорта Газипаша всего 25 км и 130 км до аэропорта Анталии. Удобное месторасположение, в пешей доступности магазины, кафе и рестораны, два раза в неделю приезжает сельскохозяйственный базар со свежими органическими овощами и фруктами. Инфраструктура комплекса продумана для мелочей. В комплексе есть открытый и закрытый подогреваемый бассейны, вы сможете плавать круглый год. Сауна и паровая комната, спорт зал помогут держать ваше тело в форме. Для детей предусмотрела детская площадка, игровая. Просторные удобные планировки квартир никого не оставят равнодушными. 1+1 с одной спальней 76 м2; 2+1 с двумя спальнями 102 м2; 2+1 пентхаус с двумя спальнями 155 м2; 3+1 пентхаус с тремя спальнями 212 м2. В комплексе имеется система внутренней связи, беспроводной интернет, спутниковое телевидение. открытый бассейнподогреваемый закрытый бассейнсаунапаровая комнатабараквапаркспорт залдетская площадкаигроваякомната переговоровбильярднастольный теннисбеседкизона для барбекюгенераторохранапарковка.