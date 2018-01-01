Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция

Предлагаются меблированные медицинские апартаменты и апартаменты класса люкс с парковочными местами и кладовыми комнатами.
Резиденция располагает магазинами, кафе и ресторанами, зонами отдыха и спортивными площадками, круглосуточной охраной, гаражом.
Жилой комплекс предназначена для учёных и врачей, студентов-медиков, медицинских туристов.
Окончание строительства - январь 2024 года.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится рядом с автомагистралью E5 и станцией метро, больницами, школами и торговыми центрами.