Жилой комплекс Квартиры от ведущего застройщика Стамбула.

Престижный жилищный проект, разработанный компанией SİNPAŞ GYO.

Проект занимает большую площадь в 30.000 м2 и располагает пышным ландшафтом площадью 18.420 м2.

Проект состоит из 11 зданий или жилых блоков высотой в 7 этажей, в продаже 540 квартир планировками от 1+1 до 4+1, площадью от 71 м2 до 193 м2.

Проект расположен в районе Кючюкчекмедже/Атакент недалеко от озера Кючюкчекмедже и пляжа Флория, рядом две станции метро.

Район характеризуется крупнейшими торговыми центрами Стамбула - Аутлет Star City, Аква Флория и торговый центра под открытым небом Theme Park, также рядом образовательные и медицинские учреждения.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.



Инфраструктура:

Бассейн

Сауна и Хамам

Фитнес зал

Игровые площадки

Прогулочная зона с зелёным садом

Комфортная благоустроенная территория

Парковка

Охрана 7/24



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