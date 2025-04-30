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Жилой комплекс Квартиры от ведущего застройщика Стамбула.

Кючюкчекмедже, Турция
от
$240,000
BTC
2.8547522
ETH
149.6297692
USDT
237 284.2813994
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26139
ID новостройки на Realting
In CRM: 1277
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Престижный жилищный проект, разработанный компанией SİNPAŞ GYO.

Проект занимает большую площадь в 30.000 м2 и располагает пышным ландшафтом площадью 18.420 м2.

Проект состоит из 11 зданий или жилых блоков высотой в 7 этажей, в продаже 540 квартир планировками от 1+1 до 4+1, площадью от 71 м2 до 193 м2.

Проект расположен в районе Кючюкчекмедже/Атакент недалеко от озера Кючюкчекмедже и пляжа Флория, рядом две станции метро.

Район характеризуется крупнейшими торговыми центрами Стамбула - Аутлет Star City, Аква Флория и торговый центра под открытым небом Theme Park, также рядом образовательные и медицинские учреждения.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.


Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Сауна и Хамам
  • Фитнес зал
  • Игровые площадки
  • Прогулочная зона с зелёным садом
  • Комфортная благоустроенная территория
  • Парковка
  • Охрана 7/24


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция

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Жилой комплекс Квартиры от ведущего застройщика Стамбула.
Кючюкчекмедже, Турция
от
$240,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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