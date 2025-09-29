Жилой комплекс Две квартиры 1+1 & 1+1 в комплексе G-HUB MARGYO под Гражданство Турции.

  1. Realting.com
Кючюкчекмедже, Турция
от
$470,000
10
ID: 33001
In CRM: 1288
Дата обновления: 04.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Две квартиры - 1+1 и 1+1 за 470.000 USD
Подходит для получения Гражданства Турции

Проект G-HUB - отель, торговый центр, университет и больница в одном комплексе

Комплекс расположен в районе Сефакёй / Кючюкчекмедже непосредственно на шоссе E-5 одном из важнейших транспортных путей города, что обеспечивает удобный доступ ко всем основным районам.

Срок сдачи: март 2026 года
Строительная компания: MARYAPI

⚡Высокий доход от аренды и окупаемость инвестиций
⚡Проект GYO - не требуется экспертиза для получения Гражданства Турции

  • Площадь проекта: 14 000 м2
  • Количество квартир: 330 (84 гостиничного типа, 246 жилых/отель-апартаментов)
  • Квартир в продаже: 1+1 / 1,5+1 / 2+1
  • Площадь: от 74 м2 до 105 м2
  • Коммерческих объекты: 93

⚡На территории проекта G-HUB расположены известные больница университета Бируни и университет Арел, что обеспечивает ценность и престиж всего комплекса.

⚡В проекте также предусмотрен торговый центр под открытым небом с оживленной торговой зоной, кафе, ресторанами и общественными пространствами, предназначенными для удовлетворения повседневных потребностей жителей, студентов и гостей города.


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Задайте все интересующие вопросы
Назад
Realting.com
Перейти
