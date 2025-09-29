Жилой комплекс Две квартиры 1+1 & 1+1 в комплексе G-HUB MARGYO под Гражданство Турции.

✅Две квартиры - 1+1 и 1+1 за 470.000 USD

✅Подходит для получения Гражданства Турции

Проект G-HUB - отель, торговый центр, университет и больница в одном комплексе

Комплекс расположен в районе Сефакёй / Кючюкчекмедже непосредственно на шоссе E-5 одном из важнейших транспортных путей города, что обеспечивает удобный доступ ко всем основным районам.

Срок сдачи: март 2026 года

Строительная компания: MARYAPI

⚡Высокий доход от аренды и окупаемость инвестиций

⚡Проект GYO - не требуется экспертиза для получения Гражданства Турции

Площадь проекта: 14 000 м2

14 000 м2 Количество квартир: 330 (84 гостиничного типа, 246 жилых/отель-апартаментов)

330 (84 гостиничного типа, 246 жилых/отель-апартаментов) Квартир в продаже: 1+1 / 1,5+1 / 2+1

1+1 / 1,5+1 / 2+1 Площадь: от 74 м2 до 105 м2

от 74 м2 до 105 м2 Коммерческих объекты: 93

⚡На территории проекта G-HUB расположены известные больница университета Бируни и университет Арел, что обеспечивает ценность и престиж всего комплекса.

⚡В проекте также предусмотрен торговый центр под открытым небом с оживленной торговой зоной, кафе, ресторанами и общественными пространствами, предназначенными для удовлетворения повседневных потребностей жителей, студентов и гостей города.



