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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зеленой зоной и конференц-залом, Стамбул, Турция

Кючюкчекмедже, Турция
от
$135,427
18.05.2025
$135,427
17.05.2025
$134,927
16.05.2025
$135,018
14.05.2025
$136,104
13.05.2025
$134,653
11.05.2025
$134,363
10.05.2025
$134,812
09.05.2025
$133,717
08.05.2025
$133,230
07.05.2025
$133,691
14.04.2025
$133,091
13.04.2025
$133,169
12.04.2025
$133,666
11.04.2025
$136,687
10.04.2025
$137,243
09.04.2025
$101,151
08.04.2025
$101,088
06.04.2025
$101,147
05.04.2025
$100,226
04.04.2025
$101,565
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Описание Описание
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ID: 22339
ID новостройки на Realting
In CRM: 2396925
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

О комплексе

Port Royal состоит из 5 блоков по 12 этажей, включающих 814 квартир и 37 коммерческих площадей. Проект предлагает различные варианты квартир от студий (1+0) до 4+1, а также уличные магазины и социальные объекты.

Особенности проекта:

  • Соединение блоков на уровне парковки
  • 70% зеленых зон с ландшафтным бассейном
  • Закрытый бассейн и тренажерный зал
  • Комната для пилатеса
  • Сауна, паровые комнаты и контрастные души
  • Кинотеатр, конференц-зал, игровые и детские комнаты
Удобства и оснащение в доме
  • Система умного дома
  • Центральное напольное отопление с делением затрат
  • Центральная система горячего водоснабжения с делением затрат
Расположение и объекты поблизости

Проект "Port Royal" расположен на дороге Басин Экспресс и предлагает легкий доступ ко всем районам Стамбула. Находясь между шоссе E-5 и TEM, проект находится всего в 200 метрах от станции Метробуса и строящейся станции метро, в 5 минутах от шоссе TEM и в 15 минутах от паромных терминалов.

Port Royal находится рядом с судом Кючюкчекмедже и муниципальным брачным дворцом. Окруженный правительственными учреждениями, торговыми центрами, офисными зданиями и университетами (Арел, Айдын, Бируни, Алтынбаш), проект значительно увеличивает свою инвестиционную ценность. К тому же всего в 10 минутах расположены причалы Ешилькёй и Атакёй.

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция

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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зеленой зоной и конференц-залом, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$135,427
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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