Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зеленой зоной и конференц-залом, Стамбул, Турция

Port Royal состоит из 5 блоков по 12 этажей, включающих 814 квартир и 37 коммерческих площадей. Проект предлагает различные варианты квартир от студий (1+0) до 4+1, а также уличные магазины и социальные объекты.
Особенности проекта:
Проект "Port Royal" расположен на дороге Басин Экспресс и предлагает легкий доступ ко всем районам Стамбула. Находясь между шоссе E-5 и TEM, проект находится всего в 200 метрах от станции Метробуса и строящейся станции метро, в 5 минутах от шоссе TEM и в 15 минутах от паромных терминалов.
Port Royal находится рядом с судом Кючюкчекмедже и муниципальным брачным дворцом. Окруженный правительственными учреждениями, торговыми центрами, офисными зданиями и университетами (Арел, Айдын, Бируни, Алтынбаш), проект значительно увеличивает свою инвестиционную ценность. К тому же всего в 10 минутах расположены причалы Ешилькёй и Атакёй.