Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зеленой зоной и конференц-залом, Стамбул, Турция

Port Royal состоит из 5 блоков по 12 этажей, включающих 814 квартир и 37 коммерческих площадей. Проект предлагает различные варианты квартир от студий (1+0) до 4+1, а также уличные магазины и социальные объекты.

Особенности проекта:

Соединение блоков на уровне парковки

70% зеленых зон с ландшафтным бассейном

Закрытый бассейн и тренажерный зал

Комната для пилатеса

Сауна, паровые комнаты и контрастные души

Кинотеатр, конференц-зал, игровые и детские комнаты

Система умного дома

Центральное напольное отопление с делением затрат

Центральная система горячего водоснабжения с делением затрат

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Проект "Port Royal" расположен на дороге Басин Экспресс и предлагает легкий доступ ко всем районам Стамбула. Находясь между шоссе E-5 и TEM, проект находится всего в 200 метрах от станции Метробуса и строящейся станции метро, в 5 минутах от шоссе TEM и в 15 минутах от паромных терминалов.

Port Royal находится рядом с судом Кючюкчекмедже и муниципальным брачным дворцом. Окруженный правительственными учреждениями, торговыми центрами, офисными зданиями и университетами (Арел, Айдын, Бируни, Алтынбаш), проект значительно увеличивает свою инвестиционную ценность. К тому же всего в 10 минутах расположены причалы Ешилькёй и Атакёй.