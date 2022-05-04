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Safakoy Istanbul Apartment compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€63,599
;
28
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О комплексе

Почему это свойство؟ Центральное расположение в районе Сафакой региона Кючукчекмеце в европейском Стамбуле. Комплекс включает в себя квартиры, офисы и магазины, где работа и размещение возможны в одном районе. Проект расположен вдоль шоссе E5, рядом со станцией метро и линией метро Safakoy. Это хорошая инвестиционная возможность, рядом с огромным коммерческим центром, а также базарами и магазинами, расположенными на улице Ала - Джавахири в регионе.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Safakoy Istanbul Apartment compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€63,599
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Наполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания сегодня стала одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитичная атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алании круглый год. Проект находится в районе Паяллар, расположенный на огромной площади 6800м2, в продаже имеются апартаменты планировок: 1+1, 2+1 и дуплексов 3+1. Это сложная структура, построенная как единое целое, с жилыми помещениями, тренажерным залом, парковкой и поистине роскошной инфраструктурой. Еще одна особенность, которая делает проект привилегированным, заключается в том, что проект расположен с возможностью обеспечить всем жителям комплекса восхитительные виды. Все квартиры в проекте выходят окнами на завораживающие Средиземноморские пейзажи. Расстояние до моря составит 2.5 км, для удобства жителей предусмотрен пляжный сервис. Старт проекта: ноябрь 2022г., завершение строительства декабрь 2024г.
Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Жилой комплекс Элитная резиденция с отелем и торговым центром в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с отелем и торговым центром в престижном районе Стамбула, Турция
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Предлагаются апартаменты с различными планировками. Резиденция состоит из 62 апартаментов, 99 офисов, отеля на 146 номеров и торгового центра. Здесь вы найдете парковку на 600 машин, 54 магазина, 18 кафе и ресторанов. Преимущества Уникальная особенность проекта: −3 уровень будет иметь прямой выход в метро, а также будет использоваться как социальная зона для культурных мероприятий. По мере открытия всей социальной инфраструктуры — магазины, кафе и рестораны, офисы и отель — проект будет только дорожать в цене, поэтому подойдет и для жилья и для инвестиции. Расположение и объекты поблизости Проект расположен в самом центре престижнейшего района города. Шишли — находится на европейской стороне Босфора рядом с Бейоглу и Бешикташем. Сейчас Шишли является деловым, культурным и торговым центром Стамбула. Район имеет хорошо развитую инфраструктуру — отели, рестораны, магазины, банки, торговые центры, театры и кинотеатры, учебные заведения. 1 минута — станция метро прямо в комплексе 5 минут — Площадь Таксим 18 минут — деловой район Левент 40 минут — аэропорт 50 метров - автобусная остановка 1,5 км - торговый центр
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Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в Каргыджаке Алания
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в Каргыджаке Алания
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Премиальный комплекс вилл и апартаментов в районе Каргыджак. Премиальный комплекс вилл и апартаментов  в районе Каргыджак на аланийском побережье в окружении Таврских гор и хвойных лесов с потрясающими панорамными видами на море. Дизайн фасадов и общественных пространств комплекса разработан британским дизайнерским бюро LAPPARTMENT 66 с учетом последних мировых тенденций. Общая площадь составляет 38 913 м2, инфраструктура для комфортного проживания и времяпровождения 8000 м2.  Жилой комплекс состоит из 40 вилл 4+1 площадью 338 м2 с собственным бассейном, террасой и 7 пятиэтажных блоков. На этаже в 6 блоках по 4 квартиры разной планировки: 1+1  (81  -113 м2), penthouse 2+1 (180 м2), 3+1 (177-196 м2) и penthouse  4+1 (351-370 м2). В 7-мом блоке все квартиры 1+1 (81-113 м2). Для жителей вилл и пентхаусов 1 гараж и комплект кухонной техники SMEG в подарок.  Все виллы и апартаменты сдаются в чистовой отделке. В отделке фасадов вилл используется Flextone – уникальный строительный материал на 80% состоящий из природных состовляюющих. Все для жизни без забот  Консьерж-сервис 24/7  WI-Fi и Web-камеры на территории (офис на территории ЖК) Услуги парковки автомобиля Трансфер до пляжа Бизнес-пространство для работы и встреч Магазины Услуги прачечной и ателье Все для детей Детский центр с развивающими программами для детей разных возрастов Детский бассейн и водные горки Игровые пространства и кинотеатр Няня Банный комплекс и SPA Рай для ценителей русской бани- ледяная купель, веники, эфирные масла. Услуги профессионального банщика и массажиста. Парные Бассейны и ледяные купели Соляная и травяные комнаты Массажные кабинеты Зоны для отдыха Бильярд Арома и финская сауна Турецкий хамам Крытый бассейн
Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
Языки общения
English
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