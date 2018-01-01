Новые квартиры для получения ВНЖ и гражданства в престижном районе, Стамбул, Турция

Меблированные апартаменты отельного типа с гарантированной доходностью 7% на 3 года. Два 17-этажных корпуса состоят из 167 квартир с планировками 1+1, 2+1, 3+1, дуплекс.
Резиденция располагает открытым бассейном, тренажерным залом, сауной и парной, конференц-залом, баскетбольной площадкой, детской площадкой, игровой комнатой, зеленой зоной, 3-уровневой парковкой.
Окончание строительства - июнь 2024 года.Преимущества
Гарантированная доходность 7% в течение 3 лет.
Управляющая компания, которая является одним из ведущих международных операторов гостиничного бизнеса.Расположение и объекты поблизости
Проект расположен в районе Кючюкчекмедже, на европейской стороне города. Это зеленый развивающийся район с хорошей инфраструктурой. ЖК находится в 500 м от шоссе Basin Express — важной транспортной артерии, соединяющей международные автомагистрали E5 и TEM. Недвижимость вблизи Basin Express имеет высокий инвестиционный потенциал, район быстро развивается. Из района легко добраться без пробок в любую часть города благодаря доступности линий скоростного транспорта: метро, метробуса и ж\д линии Мармарай. Рядом с проектом находится несколько международных частных школ, университетов, больниц (Rumeli hospital, Medipol, A Hastanesi), множество магазинов, ТЦ (Mall of istanbul, 212 shopping center), кафе. До нового аэропорта можно доехать за 25 минут, до исторического центра Стамбула — района Султанахмет —15-20 минут.