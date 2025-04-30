Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и живописными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция

Бейликдюзю, Турция

Проект расположен на территории 31.000m2 из которых %70 составляют Ландшафтные и зеленые зоны. Жить мирной семейной жизнью в центре с уникальными пейзажными видами и собственной инфраструктурой для Вас теперь не мечта. Вид на город, Вид на море и Вид на ландшафт. Всего 8 Блоков и 709 ап…