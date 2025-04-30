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Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и живописными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция

Кючюкчекмедже, Турция
от
$189,905
14.04.2025
$189,074
13.04.2025
$189,185
12.04.2025
$189,889
11.04.2025
$194,181
10.04.2025
$194,973
09.04.2025
$195,951
08.04.2025
$195,829
06.04.2025
$195,946
05.04.2025
$194,161
04.04.2025
$196,754
03.04.2025
$198,935
02.04.2025
$198,518
01.04.2025
$198,068
30.03.2025
$197,463
29.03.2025
$198,936
28.03.2025
$199,662
27.03.2025
$198,962
26.03.2025
$198,838
25.03.2025
$198,158
24.03.2025
$197,481
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19791
ID новостройки на Realting
In CRM: 2373280
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

О комплексе

Предлагаются апартаменты с видом на озеро и город.

Резиденция располагает парковкой, детской площадкой, зеленой зоной, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости
  • Побережье и новый Стамбульский канал - 5 минут
  • Станция метро - 5 минут
  • Станция метробуса - 15 минут
  • Аэропорт - 40 минут
  • Таксим - 35 минут

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и живописными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$189,905
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