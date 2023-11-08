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Коммерческая недвижимость в Башакшехир, Турция

1 объект найдено
Магазин с парковка, с c ремонтом в Башакшехир, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Башакшехир, Турция
Площадь 87 м²
Коммерческие Помещения в Смешанном Проекте в Стамбуле. Коммерческая недвижимость с высоким п…
€317,000
Realting.com
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