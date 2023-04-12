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Купить недвижимость в Черногории

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10 016 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² 3 Этаж
€ 300,000
Меблированная квартира с 3 спальнями в Будве, в районе Розино. Район имеет развитую инфрастр…
Квартира 6 спаленв Kuljace, Черногория
Квартира 6 спален
Kuljace, Черногория
6 ванных комнат 400 м²
€ 1,270,000
Роскошные виллы с бассейнами и панорамным видом на море расположены в поселке Куляче в Будве…
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
45 м²
€ 170,000
NUM 5209 Продается квартира в Доброте, недалеко от города Котор. Квартира имеет площадь 4…
Квартирав Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
26 м²
€ 75,000
NUM 5214 Более новая однокомнатная квартира на продажу в Будве. Квартира имеет площадь 26 м2…
Квартира 1 спальняв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
39 м²
€ 85,000
NUM 5140 Квартира на продажу в Игало, муниципалитет Херцег-Нови, всего в 5 минутах от моря. …
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
65 м²
€ 155,000
NUM 5210 Мы предлагаем на продажу квартиру в новом здании, расположенном в тихом районе Буд…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
85 м²
€ 320,000
NUM 5211 Двухуровневая квартира на продажу, в Доброте, недалеко от Котора, всего в 100 метра…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 3 Этаж
€ 175,000
А5-292. Квартира с двумя спальнями в Доброте Продается квартира общей площадью 70 м2, распол…
Квартира 3 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м² 5 Этаж
€ 270,000
А5-293. Трехкомнатная квартира с видом на море в ДобротеПродается квартира в Доброте в новом…
Квартира 3 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 2/4 Этаж
€ 280,000
A7-026. Квартира на первой линии в Игало, Герцег Новидля продажи Квартира на первой линии в …
Виллав Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество этажей 2
€ 380,000
Продается новая роскошная современная вилла в Добрых Водах. Двухэтажная вилла общей площа…
Дом 3 спальнив Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
212 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальнив Херцег-Нови, Черногория
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальнив Херцег-Нови, Черногория
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальнив Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
4 Количество комнат 109 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Просторная квартира 109м2 с 3 спальнями в самом центре Подгорицы Жилая площадь: 109 м2 Тер…
Дом 4 спальнив Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 180,000
Продается дом в поселке Сутоморе, Барская ривьера. Дом площадью 180м2 расположен на участ…
Дом 5 спаленв Сутоморе, Черногория
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
8 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 200,000
Продается большой дом в Сутоморе, Барская ривьера. Дом общей площадью 250м2, 2013 года по…
Домв Круче, Черногория
Дом
Круче, Черногория
€ 110,000
Продается участок в поселке Круче, Барская ривьера.  Дом площадью 100м2 расположен н…
Домв Шушань, Черногория
Дом
Шушань, Черногория
Количество этажей 2
€ 190,000
Продается дом в поселке Шушань, Барская ривьера. Дом площадью 220 м2 расположен на уастке…
Дом 3 спальнив durici, Черногория
Дом 3 спальни
durici, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
Продается дом в поселке Каменари, на берегу моря. Дом площадью 140 м2 расположен на участ…
Дом 4 спальнив Шушань, Черногория
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается дом в поселке Шушань, Барская ривьера. Двухэтажный дом площадью 135м2 расположе…
Коттедж 4 спальнив Тиват, Черногория
Коттедж 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 376 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Продается прекрасный двухэтажный дом с участком в Тивате. Просторный дом площадью 376м2 н…
Дом 3 спальнив Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 107 м²
€ 275,000
Продается дом в городе Петровац, Будванская Ривьера. В двухэтажном доме 107 м2, есть гост…
Вилла 5 спаленв Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 311 м²
€ 1,250,000
Будва, Катунь Режевичи - аутентичная каменная вилла с бассейном и панорамным видом на море. …
Вилла 5 спаленв Пржно, Черногория
Вилла 5 спален
Пржно, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 392 м²
€ 1,850,000
Предлагаем на продажу одну из лучших вилл на всем побережье Черногории. Уникальное предложен…
Вилла 5 спаленв Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 494 м²
€ 799,000
Аутентичная каменная вилла в элитном поселке Скочичевойка, Будва. Общая площадь 494 м2 (г…
Дом 3 спальнив Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 320,000
В доме три этажа. Площадь 200 м2 (118 м2 жилая площадь + 82 м2 терраса) в списке недвижимост…
Вилла 3 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 217 м²
€ 750,000
Будва, Скочичевойка - трехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Недавно п…
Вилла 3 спальнив Свети-Стефан, Черногория
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 635,000
Продается великолепная вилла 130 кв. м. на участке 350 кв. м. в Будванской Ривьере. Вилла…
Виллав Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
466 м²
€ 945,000
Красивая, аутентичная вилла с бассейном и невероятным видом на море в пригороде Петроваца. …

Регионы с недвижимостью на продажу

Рисан
Жабляк
Ljesnica
Nedakusi
Potkrajci
Зеленика
Ульцинь
Колашин
Сутоморе
Donja Lastva
Община Даниловград
Даниловград
Podi-Sasovici
Цетинье
Stari Bar
Шавник
Bukovik
Golubovci
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Параметры недвижимости в Черногории

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Недвижимость в Черногории: причины переехать на Балканский полуостров

Черногория — страна, расположенная в южной части Балканского полуострова. Она ассоциируется со спокойствием, красивой природой, гостеприимными местными жителями и отличным отдыхом. Туристов, желающих купить недвижимость в Черногории, привлекает климат, чистое Адриатическое море, умеренные цены на жилье и большой выбор квартир, вилл и частных домов.

Особенности жизни в Черногории

Жизнь здесь отличается высокой безопасностью — практически на всех улицах установлены камеры видеонаблюдения. В туристических центрах магазины и универсамы функционируют до 23:00, в других городах — чаще всего до 20:00. Есть множество торговых точек, которые работают круглосуточно и без выходных.

Практически каждый месяц проходят праздники, фестивали, соревнования. Например, в январе можно посетить автогонки или соревнования по лыжному кроссу, весной — соревнования по скалолазанию, летом — встречи среди любителей парусного спорта, а осенью — теннисный турнир.

Интересные факты о стране:
• официальным языком с 2007 года является черногорский;
• валюта — евро;
• более 70% жителей исповедуют православие, остальные — ислам, католицизм и есть малое количество протестантов; женщинам разрешается посещать храмы и монастыри с непокрытой головой и в штанах;
• в стране функционируют 8 государственных больниц и несколько частных, в которых многие врачи разговаривают на английском.

Цены на недвижимость в Черногории

Если вы ищете недвижимость в курортной зоне для ПМЖ или получения ВНЖ, то обратите внимание на дома, квартиры и виллы в таких городах, как Будва, Петровац, Бечичи, Сутоморе, Котор, Тиват. Тем, кто выбирает город для размеренной жизни, подойдут Жабляк, Плужине, Даниловград, Шавник.

Купить двух-трехкомнатную квартиру площадью около 50-60 квадратных метров можно за 100-110 тыс. евро, если эта квартира расположена не далее полукилометра от морского побережья. Чем дальше от моря, тем цены, естественно, будут ниже. Также стоимость 1 квадратного метра зависит от выбранного вами города. В Черногории можно приобрести жилье с мебелью или без нее. В районах, которым присвоен статус исторической ценности, цены на однокомнатную квартиру варьируются в пределах 170-190 тыс. евро.

Если вы хотите купить апартаменты с 4 жилыми комнатами в новостройке, следует рассчитывать на сумму от 160 тыс. евро. Средняя площадь вилл здесь — 550-650 квадратов. Они представляют собой двух- и трехэтажные постройки стоимостью от 630 тыс. евро. За такую цену вы сможете приобрести жилье с видом на море и не далее 500 метров от берега. Если же вы настроены приобрести дом в тихом районе в пределах 1-2 километров от моря, то за объект площадью 300-330 кв. м придется заплатить от 210 тыс. евро.

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