Недвижимость в Черногории: причины переехать на Балканский полуостров

Черногория — страна, расположенная в южной части Балканского полуострова. Она ассоциируется со спокойствием, красивой природой, гостеприимными местными жителями и отличным отдыхом. Туристов, желающих купить недвижимость в Черногории, привлекает климат, чистое Адриатическое море, умеренные цены на жилье и большой выбор квартир, вилл и частных домов.

Особенности жизни в Черногории

Жизнь здесь отличается высокой безопасностью — практически на всех улицах установлены камеры видеонаблюдения. В туристических центрах магазины и универсамы функционируют до 23:00, в других городах — чаще всего до 20:00. Есть множество торговых точек, которые работают круглосуточно и без выходных.

Практически каждый месяц проходят праздники, фестивали, соревнования. Например, в январе можно посетить автогонки или соревнования по лыжному кроссу, весной — соревнования по скалолазанию, летом — встречи среди любителей парусного спорта, а осенью — теннисный турнир.

Интересные факты о стране:

• официальным языком с 2007 года является черногорский;

• валюта — евро;

• более 70% жителей исповедуют православие, остальные — ислам, католицизм и есть малое количество протестантов; женщинам разрешается посещать храмы и монастыри с непокрытой головой и в штанах;

• в стране функционируют 8 государственных больниц и несколько частных, в которых многие врачи разговаривают на английском.

Цены на недвижимость в Черногории

Если вы ищете недвижимость в курортной зоне для ПМЖ или получения ВНЖ, то обратите внимание на дома, квартиры и виллы в таких городах, как Будва, Петровац, Бечичи, Сутоморе, Котор, Тиват. Тем, кто выбирает город для размеренной жизни, подойдут Жабляк, Плужине, Даниловград, Шавник.

Купить двух-трехкомнатную квартиру площадью около 50-60 квадратных метров можно за 100-110 тыс. евро, если эта квартира расположена не далее полукилометра от морского побережья. Чем дальше от моря, тем цены, естественно, будут ниже. Также стоимость 1 квадратного метра зависит от выбранного вами города. В Черногории можно приобрести жилье с мебелью или без нее. В районах, которым присвоен статус исторической ценности, цены на однокомнатную квартиру варьируются в пределах 170-190 тыс. евро.

Если вы хотите купить апартаменты с 4 жилыми комнатами в новостройке, следует рассчитывать на сумму от 160 тыс. евро. Средняя площадь вилл здесь — 550-650 квадратов. Они представляют собой двух- и трехэтажные постройки стоимостью от 630 тыс. евро. За такую цену вы сможете приобрести жилье с видом на море и не далее 500 метров от берега. Если же вы настроены приобрести дом в тихом районе в пределах 1-2 километров от моря, то за объект площадью 300-330 кв. м придется заплатить от 210 тыс. евро.