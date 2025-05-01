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Жильё в Kostanjica, Черногория

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50 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 спальни
Kostanjica, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Роскошная квартира в прекрасном жилом комплексе, построенном в средиземноморском стиле, с ис…
$258,557
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Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 424 м²
Расположение: пос. Костаница Площадь виллы: 350+74 кв.м. Площадь участка: 800 кв.м. Колич…
$1,34 млн
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First Realty
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Квартира 4 комнаты в Kostanjica, Черногория
Квартира 4 комнаты
Kostanjica, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 2
A11-115. Three bedroom apartment located in Boka Gardens project Amazing Sea View Apartment …
$480,787
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Kostanjica, Черногория
Квартира 2 комнаты
Kostanjica, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
А11-112. Роскошная квартира на продажу в комплексе Boka GardensРоскошная квартира на продажу…
$186,491
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Red Feniks Montenegro
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Дом 6 комнат в Kostanjica, Черногория
Дом 6 комнат
Kostanjica, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
D2-1093. Просторная вилла с бассейном в Костанице на берегу Бокского залива Которска. Вилла …
$1,34 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Площадь: 200м2; Вспомогательное здание (крытая терраса): 17м2; Площадь участка: 381м2; Спаль…
$488,407
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Квартира 2 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 2 спальни
Kostanjica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
К продаже предлагается квартира в новом комплексе в Костанице, на первой линии у моря. Общая…
$259,596
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Квартира 4 комнаты в Kostanjica, Черногория
Квартира 4 комнаты
Kostanjica, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Добро пожаловать в квартиру площадью 126 м2, расположенную в живописном районе Костаница. …
$499,248
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First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Kostanjica, Черногория
Дом 4 комнаты
Kostanjica, Черногория
Число комнат 4
Площадь 235 м²
Этот современный жилой комплекс спроектирован в соответствии с международными стандартами, а…
$890,918
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Вилла 5 комнат в Kostanjica, Черногория
Вилла 5 комнат
Kostanjica, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
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$860,328
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 4 спальни в Kostanjica, Черногория
Дом 4 спальни
Kostanjica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Вилла принадлежит новому поселку, построенному в средиземноморском стиле всего в 30 метрах о…
$713,104
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Adria Stone
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Kostanjica, Черногория
Квартира 2 комнаты
Kostanjica, Черногория
Число комнат 2
Площадь 92 м²
Апартаменты в комплексе Бока Гарден, Костаница, на самом берегу Боко - которской бухты, приз…
$364,703
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Квартира 3 комнаты в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 комнаты
Kostanjica, Черногория
Число комнат 3
Площадь 103 м²
Апартамент в комплексе в Костанице, на самом берегу Боко - которской бухты, признанной одним…
$456,382
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Квартира 3 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 спальни
Kostanjica, Черногория
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Площадь: 114м2; Спальни: 3; Санузлы: 2; Этаж: 1; Парковочное место: 1;
$369,019
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Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 6
Площадь 424 м²
Бока Которская бухта, район Костаница. Вилла с шестью спальнями. Вид на море Расстояние до…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 комнаты
Kostanjica, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
A11-052. Квартира на первой линии в КостаницеПродается квартира на первой линии от моря в пр…
Цена по запросу
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Property Description Котор, Костаница — Новая современн…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Kostanjica, Черногория
Квартира 1 спальня
Kostanjica, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Апартаменты и виллы с захватывающим панорамным видом в Боко-Которской бухте!На курорте 32 до…
$134,990
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Квартира 4 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 4 спальни
Kostanjica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Продается квартира на первой линии + огромная терраса + апартамент для гостей и гараж в ново…
$504,409
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 9 комнат в Kostanjica, Черногория
Вилла 9 комнат
Kostanjica, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 424 м²
Total area: 350+74 sq.m. Plot area: 800 sq.m. Number of bedrooms: 6 Number of bathrooms: …
$1,34 млн
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Агентство
First Realty
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Дом 3 комнаты в Kostanjica, Черногория
Дом 3 комнаты
Kostanjica, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
D2-427. Дом на первой линии в Костанжице. Дом с собственным пляжем продается. Дом имеет 55…
$723,382
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Red Feniks Montenegro
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Дом 5 комнат в Kostanjica, Черногория
Дом 5 комнат
Kostanjica, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
D11-014. Удивительная вилла с красивым дизайномПродается - Удивительная вилла на первой лини…
$2,79 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 532 м²
Этаж 4
Откройте для себя ваш уединенный уголок в этой потрясающей вилле, расположенной на берегу мо…
$3,62 млн
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CRASSULA Estate
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Дом 5 комнат в Kostanjica, Черногория
Дом 5 комнат
Kostanjica, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
D5-145. Люкс вилла в КостаньицеПродается вилла.  Вилла включает 3 этажа, 4 спальни, 2 ванны…
$1,06 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 2 спальни
Kostanjica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Трехкомнатная квартира на третьем этаже площадью 92 м.кв. Расположена в жилом комплексе с па…
$257,519
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Квартира 3 комнаты в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 комнаты
Kostanjica, Черногория
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Квартира расположена в жилом комплексе на первой линии в Костанице, Которский залив Площадь …
$491,855
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Дом 8 комнат в Kostanjica, Черногория
Дом 8 комнат
Kostanjica, Черногория
Число комнат 8
Площадь 368 м²
Две виллы на первой линии в Боко-Которском заливе. Площадь участка 897 м2. Площадь большей в…
$1,34 млн
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Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Продается новая современная вилла в элитном поселке Костаница. Вилла находится на территори…
$715,754
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
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$847,590
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Квартира 2 спальни в Kostanjica, Черногория
Квартира 2 спальни
Kostanjica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Эта полностью отремонтированная трёхкомнатная квартира расположена в тихом жилом комплексе в…
$464,567
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Adria Stone
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English, Русский, Crnogorski
Realting.com
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