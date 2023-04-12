Недвижимость в Италии — огромный выбор жилья на любой вкус

Италия у многих ассоциируется с солнцем, теплом и невероятным культурным наследием. Ее удивительные природные пейзажи захватывают дух и вызывают настоящий восторг даже у бывалых путешественников. В стране царит совершенно особая атмосфера, которая отличается неповторимым национальным колоритом.

Перед жителями Италии открываются широкие возможности для самореализации. Высокий уровень жизни в этой стране позволяет людям хорошо одеваться, вкусно питаться и много путешествовать. Около 60% населения страны трудоустроено и имеет высшее образование. Продолжительность жизни в среднем составляет 83 года, что объясняется высоким уровнем медицинского обслуживания.

Нюансы покупки недвижимости в Италии

Недвижимость в Италии можно приобрести по достаточно демократичной цене, на которую оказывает влияние наличие у покупателя вида на жительство либо гражданства. Для граждан страны экономия на покупке жилья составляет около 7%. Для того чтобы купить недвижимость в Италии, необходимо пройти определенные этапы. Сначала следует внести предоплату за выбранный объект, сумма которой может варьироваться от 10% до 30% от общей стоимости жилья. Затем необходимо открыть банковский счет и получить налоговый код. На следующем этапе проводится проверка нотариусом выбранного объекта недвижимости и подписание предварительного договора с обязательной уплатой залога. Основной договор купли-продажи подписывается покупателем и продавцом только у нотариуса и подлежит его заверению.

Законодательством страны иностранцам разрешено приобретать все типы объектов недвижимости, включая незастроенные земельные участки. Следует отметить, что такая покупка не дает автоматического права на получение вида на жительство. Иностранцы, также как и жители страны, обязаны оплачивать ежегодные налоги и коммунальные услуги.

Какая жилая недвижимость здесь продается?

Покупателям в Италии предлагаются разные типы жилья, среди которых есть:

дома,

квартиры,

апартаменты,

виллы и другие типы недвижимости.

Купить недвижимость в Италии можно как на известных курортах, так и в окружении красивейших озер или бескрайних виноградников. Диапазон цен на жилье очень широк, поэтому подобрать для себя оптимальный вариант смогут люди с разными требованиями и вкусовыми предпочтениями.

Стоимость итальянской недвижимости

Итальянский рынок недвижимости удивляет своими контрастами. В этой стране находятся огромные элитные особняки, но в тоже время покупателям доступны и современные однокомнатные квартиры, оборудованные всем необходимым для комфортного проживания. На цену жилья оказывает непосредственное влияние месторасположение объекта, регион, наличие вблизи необходимой инфраструктуры, близость к морю и целый ряд других факторов.

Наиболее дешевые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры можно найти в южных регионах страны. В сельскохозяйственных районах Италии заключенные сделки по продаже жилья по невысокой стоимости в последнее время бьют все рекорды. Также большим спросом пользуются дома и квартиры в таких крупных городах, как Рим, Милан и Венеция. Проживание в этих мегаполисах имеет большие преимущества, что подтверждается многочисленными положительными отзывами тех людей, которые переехали в эту страну на ПМЖ.