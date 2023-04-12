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Купить недвижимость в Италии

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3 612 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Rapolano Terme, Италия
Вилла 4 спальни
Rapolano Terme, Италия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 20 250 м² Количество этажей 2
€ 590,000
Каменный фермерский дом недалеко от Хот-Спрингс, Раполано-Терме, Сиена, Тоскана Очаровате…
Вилла 5 спаленв Чезена, Италия
Вилла 5 спален
Чезена, Италия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 5 319 м² Количество этажей 1
€ 460,000
HILLSIDE STONE VILLAНа холмах Фратта Терме мы предлагаем на продажу уникальное решение.Стары…
Квартира 2 спальнив Bagno di Romagna, Италия
Квартира 2 спальни
Bagno di Romagna, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 1/3 Этаж
€ 199,000
Романьяказе предлагает жилую недвижимость в характерном ландшафте долины Савио, которая прос…
Таунхаус 10 комнатв Montottone, Италия
Таунхаус 10 комнат
Montottone, Италия
10 Количество комнат 300 м²
€ 220,000
Одиночная вилла с большим внутренним двором и земельным участком. Три уровня, первый этаж, п…
Коттедж 3 спальнив Predappio, Италия
Коттедж 3 спальни
Predappio, Италия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 7 000 м² Количество этажей 1
€ 99,000
Романьякасе расположен в тихом панорамном районе между извилистыми реками Раввин и Монтон. К…
Таунхаус 4 спальнив Bertinoro, Италия
Таунхаус 4 спальни
Bertinoro, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 460,000
В нескольких шагах от & # 39; Balcone della Romagna & # 39; Romagnacase представляет уникаль…
Пентхаус 3 спальнив Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Италия
Пентхаус 3 спальни
Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 233 м² 6/6 Этаж
€ 529,000
Романьякасе рада предложить уникальную и престижную недвижимость в самом центре города Форл …
Дом 4 спальнив Bagno di Romagna, Италия
Дом 4 спальни
Bagno di Romagna, Италия
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Романьяказе предлагает жилую недвижимость в характерном ландшафте долины Савио, которая прос…
Дом 3 спальнив Баньо-ди-Романья, Италия
Дом 3 спальни
Баньо-ди-Романья, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Романьяказе предлагает жилую недвижимость в характерном ландшафте долины Савио, которая прос…
Дом 13 комнатв Терни, Италия
Дом 13 комнат
Терни, Италия
13 Количество комнат 450 м²
Цена по запросу
Недавно отремонтированный фермерский дом в панорамном и уединенном месте. Два уровня плюс че…
Вилла 5 спаленв Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 525 м²
€ 4,300,000
В привилегированном и доминирующем месте, в нескольких шагах от набережной Дезенцано, мы пре…
Вилла 5 спаленв Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
8 Количество комнат 6 ванных комнат 300 м²
€ 3,570,000
Недвижимость расположена в одном из самых престижных районов Сардинии, Коста Смеральда, имен…
Дом 10 комнатв Cavriana, Италия
Дом 10 комнат
Cavriana, Италия
10 Количество комнат 1 500 м²
€ 620,000
Квартира 1 спальняв Moniga del Garda, Италия
Квартира 1 спальня
Moniga del Garda, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 239,000
Garda Haus Padenghe предлагает на продажу прекрасную двухкомнатную квартиру на первом этаже,…
Вилла 6 спаленв San Felice del Benaco, Италия
Вилла 6 спален
San Felice del Benaco, Италия
16 Количество комнат 4 ванных комнат 565 м²
€ 6,500,000
Сан-Феличе-дель-Бенако находится примерно в 35 километрах к востоку от Брешии. Он находится …
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 370,000
Мы находимся в Гайно, прекрасной деревушке на склоне холма Тосколано Мадерно, погруженной в …
Вилла 6 спаленв San Felice del Benaco, Италия
Вилла 6 спален
San Felice del Benaco, Италия
16 Количество комнат 4 ванных комнат 565 м²
€ 6,500,000
Сан-Феличе-дель-Бенако расположен примерно в 35 километрах к востоку от Брешии, на западном …
Таунхаус 3 спальнив Pian di San Bartolo, Италия
Таунхаус 3 спальни
Pian di San Bartolo, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 1,200,000
На Виа Болоньезе, в завидном, уникальном месте с одним из самых красивых видов во Флоренции,…
Вилла 4 спальнив Moniga del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Moniga del Garda, Италия
7 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м²
€ 3,700,000
Паденьге суль Гарда, этот городок, несомненно, является одним из самых избранных мест южной…
Вилла 4 спальнив Manerba del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Manerba del Garda, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 400 м²
€ 7,000,000
Озеро Гарда преподносит сюрпризы на каждом шагу, включая небольшой, но красивый городок Мане…
Вилла 3 спальнив Villanuova sul Clisi, Италия
Вилла 3 спальни
Villanuova sul Clisi, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 122 м²
€ 900,000
Прямо над холмами Сало и всего в 10 минутах от набережной, в местечке Меццане, мы предлагаем…
Квартира 2 спальнив Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 240,000
В Сало, в местечке Камповерде, мы предлагаем трехкомнатную квартиру на первом этаже, полност…
Вилла 2 спальнив Cunettone, Италия
Вилла 2 спальни
Cunettone, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 700,000
В панорамной зоне на холмах, окружающих Сало, с панорамой залива 360 °, мы предлагаем односп…
Вилла 4 спальнив Porto Cervo, Италия
Вилла 4 спальни
Porto Cervo, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 360 м²
€ 6,900,000
Очарование традиционной местной архитектуры и очаровательное расположение делают этот отель …
Квартира 2 спальнив Costermano sul Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Costermano sul Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 660,000
В Костермано-суль-Гарда, в эксклюзивном месте с панорамным видом, мы предлагаем к продаже во…
Дом 14 спаленв San Donato in Poggio, Италия
Дом 14 спален
San Donato in Poggio, Италия
25 Количество комнат 7 ванных комнат 620 м²
€ 2,190,000
Интересная панорамная недвижимость в Кьянти. Расположенный на полпути между Флоренцией и Сие…
Вилла 5 спаленв Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
10 Количество комнат 6 ванных комнат 240 м²
€ 1,750,000
В Пантогии, в кондоминиуме всего из трех квартир, недавно отремонтированная отдельная вилла …
Квартира 1 спальняв Lonato del Garda, Италия
Квартира 1 спальня
Lonato del Garda, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 195,000
Предлагаем к продаже прекрасную двухкомнатную квартиру, расположенную на втором этаже турист…
Вилла 6 спаленв Arzachena, Италия
Вилла 6 спален
Arzachena, Италия
11 Количество комнат 6 ванных комнат 270 м²
€ 12,000,000
Мечта о Коста Смеральде оживает на пляже Селвия, длинном участке светлого зернистого песка, …
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 281,190
На берегу озера Мадерно, погруженной в красивую обстановку озера Гарда, мы находим очаровате…

Регионы с недвижимостью на продажу

Бергамо
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
Бордигера
Sirmione
Lonato del Garda
Милан
Arzachena
Алассио
Salo
Peschiera del Garda
Эмилия-Романья
Arona
San Martino di Lupari
Калабрия
Флоренция
Лекко
Анцио
Апулия
Giulianova

Параметры недвижимости в Италии

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Недвижимость в Италии — огромный выбор жилья на любой вкус

Италия у многих ассоциируется с солнцем, теплом и невероятным культурным наследием. Ее удивительные природные пейзажи захватывают дух и вызывают настоящий восторг даже у бывалых путешественников. В стране царит совершенно особая атмосфера, которая отличается неповторимым национальным колоритом.

Перед жителями Италии открываются широкие возможности для самореализации. Высокий уровень жизни в этой стране позволяет людям хорошо одеваться, вкусно питаться и много путешествовать. Около 60% населения страны трудоустроено и имеет высшее образование. Продолжительность жизни в среднем составляет 83 года, что объясняется высоким уровнем медицинского обслуживания.

Нюансы покупки недвижимости в Италии

Недвижимость в Италии можно приобрести по достаточно демократичной цене, на которую оказывает влияние наличие у покупателя вида на жительство либо гражданства. Для граждан страны экономия на покупке жилья составляет около 7%. Для того чтобы купить недвижимость в Италии, необходимо пройти определенные этапы. Сначала следует внести предоплату за выбранный объект, сумма которой может варьироваться от 10% до 30% от общей стоимости жилья. Затем необходимо открыть банковский счет и получить налоговый код. На следующем этапе проводится проверка нотариусом выбранного объекта недвижимости и подписание предварительного договора с обязательной уплатой залога. Основной договор купли-продажи подписывается покупателем и продавцом только у нотариуса и подлежит его заверению.

Законодательством страны иностранцам разрешено приобретать все типы объектов недвижимости, включая незастроенные земельные участки. Следует отметить, что такая покупка не дает автоматического права на получение вида на жительство. Иностранцы, также как и жители страны, обязаны оплачивать ежегодные налоги и коммунальные услуги.

Какая жилая недвижимость здесь продается?

Покупателям в Италии предлагаются разные типы жилья, среди которых есть:

  • дома,
  • квартиры,
  • апартаменты,
  • виллы и другие типы недвижимости.

Купить недвижимость в Италии можно как на известных курортах, так и в окружении красивейших озер или бескрайних виноградников. Диапазон цен на жилье очень широк, поэтому подобрать для себя оптимальный вариант смогут люди с разными требованиями и вкусовыми предпочтениями.

Стоимость итальянской недвижимости

Итальянский рынок недвижимости удивляет своими контрастами. В этой стране находятся огромные элитные особняки, но в тоже время покупателям доступны и современные однокомнатные квартиры, оборудованные всем необходимым для комфортного проживания. На цену жилья оказывает непосредственное влияние месторасположение объекта, регион, наличие вблизи необходимой инфраструктуры, близость к морю и целый ряд других факторов.

Наиболее дешевые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры можно найти в южных регионах страны. В сельскохозяйственных районах Италии заключенные сделки по продаже жилья по невысокой стоимости в последнее время бьют все рекорды. Также большим спросом пользуются дома и квартиры в таких крупных городах, как Рим, Милан и Венеция. Проживание в этих мегаполисах имеет большие преимущества, что подтверждается многочисленными положительными отзывами тех людей, которые переехали в эту страну на ПМЖ.

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