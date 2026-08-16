Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Калабрия
  4. Жилая

Жилье в Калабрии, Италия

;
дома
3
5 объектов найдено
Квартира в Калабрия, Италия
Квартира
Калабрия, Италия
Продаётся квартира в хорошем мостоянии на 2 этаже в Monasterace (RC) Калабрия рядом с морем.…
$59,509
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Monasterace, Италия
Квартира 3 комнаты
Monasterace, Италия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3
КВАРТИРА С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛАБРИИ.СРОЧНАЯ ПРОДАЖА, ИДЕАЛЬНА ДЛЯ СДАЧИ В ПОСУТОЧНУЮ АРЕН…
$46,605
Оставить заявку
Вилла в Pizzo, Италия
Вилла
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продается часть виллы 8V в жилом комплексе Пиццо Бич Клаб — Калабрия. Комфортабельная вилла,…
$266,050
Оставить заявку
It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в Pizzo, Италия
Вилла
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продается полностью меблированная вилла в Портоада Парк с большим озелененным земельным учас…
$231,232
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Zambrone, Италия
Дом 3 комнаты
Zambrone, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Продается сказочная вилла у живописного города Замброне, с его белыми песчаными пляжами и би…
$173,390
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Калабрии, Италия

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти