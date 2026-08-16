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Жилье в Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Италия

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Монтепульчано
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4 объекта найдено
Вилла в Монтепульчано, Италия
Вилла
Монтепульчано, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 4 000 м²
Поместье расположено в живописной локации региона Тоскана. Имеется земельный участок площад…
$17,43 млн
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Дом 17 комнат в Монтепульчано, Италия
Дом 17 комнат
Монтепульчано, Италия
Число комнат 17
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Одно только название Монтепульчано напоминает исторические периоды, начиная с 600 г. до н.э.…
$1,09 млн
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Вилла 25 комнат в Монтепульчано, Италия
Вилла 25 комнат
Монтепульчано, Италия
Число комнат 25
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 138 м²
В городке Монтепульчано, известном на весь мир своими историческими и культурными ценностями…
$1,97 млн
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Вилла 10 комнат в Cetona, Италия
Вилла 10 комнат
Cetona, Италия
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
В 60-е годы Четона стала "Буэн Ретиро" для многих героев театрального и киномира тех славных…
$1,84 млн
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Типы недвижимости в Unione dei Comuni Valdichiana Senese

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Параметры недвижимости в Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Италия

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