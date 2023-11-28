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Магазины в Италии

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2 объекта найдено
Магазин 5 комнат с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Предаццо, Италия
Магазин 5 комнат с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Предаццо, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Это ресторан-пиццерия, расположенный в центре Предаццо, в самом сердце Доломитовых Альп, и д…
€598,000
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Магазин новое здание, с кондиционером в Менаджо, Италия
Магазин новое здание, с кондиционером
Менаджо, Италия
Площадь 80 м²
На самом престижном и популярном западном побережье озера Комо продается небольшое помещение…
€150,000
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