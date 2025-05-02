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Жильё в Tropea, Италия

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15 объектов найдено
Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Вилла в прекрасной Тропее рядом с морем ? Красивый комфортный дом в историческом городе Троп…
$398,432
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Квартира 2 спальни в Tropea, Италия
Квартира 2 спальни
Tropea, Италия
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Продолжается  реновация здания под новый комплекс в Тропее. Осталось 3 апартамента! Комплекс…
$272,899
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Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жилье и надежный вариан…
$368,959
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Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Вилла в Калабрии расположена рядом с городом Тропеа. Площадь виллы составляет 450 кв. м и вк…
$1,24 млн
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Квартира в Tropea, Италия
Квартира
Tropea, Италия
Апартаменты в историческом центре Тропеи. Палаццо, историческое здание, где расположены апар…
$125,534
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Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Проект Giardino di Ulisse  расположен в уникальном городе Тропея на побережье Коста дели Дей…
$272,899
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Квартира 2 спальни в Tropea, Италия
Квартира 2 спальни
Tropea, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
ГЛАВНОЕ О ПРОЕКТЕ:  Новый комплекс находится в потрясающем месте, на Costa degli Dei или Поб…
$141,907
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Квартира 1 комната в Tropea, Италия
Квартира 1 комната
Tropea, Италия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Portobello Village Hotel & Resort - Тропеа, Калабрия, Италия Portobello Village – уникальна…
$84,342
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Квартира 2 спальни в Tropea, Италия
Квартира 2 спальни
Tropea, Италия
Количество спален 2
Количество этажей 1
ВНИМАНИЕ! Сейчас действует специальное предложение: апартаменты от €90000! ГЛАВНОЕ О ПРОЕКТЕ…
$98,244
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Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
$360,227
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Квартира 2 спальни в Tropea, Италия
Квартира 2 спальни
Tropea, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Двухэтажные апартаменты в историческом центре Тропеи. Апартаменты расположены в историческом…
$360,227
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Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жилье и надежный вариан…
$376,601
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Квартира 3 комнаты в Tropea, Италия
Квартира 3 комнаты
Tropea, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/5
Продаются новые квартиры, расположенные в самом центре города Тропеа, с фантастическим видом…
$184,131
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Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Современная вилла класса люкс в Тропее Вилла находится в 300м от моря,  в самой Тропее. Троп…
$1,20 млн
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Квартира 2 спальни в Tropea, Италия
Квартира 2 спальни
Tropea, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Апартаменты в историческом Палаццо в центре Тропеи. Апартаменты расположены на втором этаже …
$267,441
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