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Жильё в Пьетрасанта, Италия

2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Vaiana, Италия
Вилла 5 спален
Vaiana, Италия
Комнаты 6
WW-TS03. Элитная Вилла в Форте де МармиШикарная вилла в Форте дей Марми, где Вы найдете толь…
€5,30 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Пьетрасанта, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Пьетрасанта, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…
€1,50 млн
в месяц
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