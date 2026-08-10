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Жилье в Пьетрасанте, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Marina di Pietrasanta, Италия
Квартира 5 комнат
Marina di Pietrasanta, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…
$1,64 млн
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Вилла в Capriglia, Италия
Вилла
Capriglia, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Резиденция 18 века, расположенная на холмах Версилии с видом на тосканское побережье с захва…
$14,52 млн
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