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Жильё в Camaiore, Италия

дома
7
7 объектов найдено
Вилла в Lido di Camaiore, Италия
Вилла
Lido di Camaiore, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
На первом этаже площадью 180 кв.м.расположены: кухня 30 кв.м.с камином и выходом в зону рела…
$1,09 млн
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Таунхаус в Lido di Camaiore, Италия
Таунхаус
Lido di Camaiore, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Дом расположен в Лидо ди Камайоре (всего в 2 км от моря) и имеет великолепный вид на горы (к…
$480,607
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Вилла в Campiglioni, Италия
Вилла
Campiglioni, Италия
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 12
Аристократическая 4 - х этажная вилла в Версилии, расстояние от моря 9 км. Жилая площадь 16…
Цена по запросу
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Таунхаус в Lido di Camaiore, Италия
Таунхаус
Lido di Camaiore, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Очень уютный, выполненный со вкусом дом недалеко от моря. Расстояние до моря 850 метров. Ли…
$732,354
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Вилла в Lido di Camaiore, Италия
Вилла
Lido di Camaiore, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Вилла площадью 285 кв.м. расположена в 450 метрах от моря. Прекрасный ухоженный сад площадь…
$663,696
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Вилла 6 комнат в Camaiore, Италия
Вилла 6 комнат
Camaiore, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
KK-639. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » МонтиньозоВладение полностью реставрированно 60…
$5,45 млн
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Вилла в Lido di Camaiore, Италия
Вилла
Lido di Camaiore, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Просторная одноэтажная вилла 150 кв.м.с готовым проектом увеличения площади до 300 кв.м. (не…
Цена по запросу
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