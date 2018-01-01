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Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана

Canggu, Индонезия
от
€150,973
;
15
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О комплексе

Апартаменты

  • 2 этажа
  • 1 спальня
  • Бассейн
  • Гардеробная комната


Площадь:
Апартаменты - 60 м²

Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²)

Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 130 $
Загрузка  - 75 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 35 588 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 24 270,3 $ (16,5 %)
Окупаемость - 6 лет

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 2024 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 25 лет + продление

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Canggu, Индонезия
от
€150,973
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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