Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана

Canggu, Индонезия

от €227,832

95–236 м² 2

Сдача в: 2024

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Вилла в завораживающей локации в шикарном комплексе. Вилла продаётся с полной отделкой "под ключ" в тропическом дизайне. CASA PETAK - шикарный комплекс, состоящий всего из 11 эксклюзивных вилл, расположенный в модном тихом районе острова Бали Чангу. Каждая вилла представляет собой частный оазис с гостиной открытой планировки, собственным бирюзовым бассейном и пышными тропическими садами. Общественные зоны имеют тропический ландшафтный дизайн, где можно расслабиться и насладиться знаменитой безмятежностью и природой Бали, находясь всего в нескольких шагах от популярных пляжей, ресторанов и магазинов. С первоначальным минимальным взносом 20%. Инфраструктура: -Собственный бассейн -Частная парковка -Тропический душ -Зоны для медитации и йоги -Зоны барбекю -Ландшафтный дизайн -Охрана и видеонаблюдение 24/7 -Пятизвездочный сервис на территории Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.