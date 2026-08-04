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Дома в Theletra, Кипр

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3 объекта найдено
Бунгало в Катикас, Кипр
Бунгало
Катикас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эта удивительная вилла расположена в идиллической деревне Катикас в Пафосе, Кипр. Эта 5-ком…
$1,50 млн
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Дом 4 спальни в Телетра, Кипр
Дом 4 спальни
Телетра, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Для продажи: Откройте для себя этот просторный 4-комнатный дом на первом этаже для продажи …
$398,830
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Бунгало в Катикас, Кипр
Бунгало
Катикас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эта удивительная вилла расположена в идиллической деревне Катикас в Пафосе, Кипр. Эта 5-ком…
$1,50 млн
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Параметры недвижимости в Theletra, Кипр

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