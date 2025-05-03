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Жильё в Негорельском сельском Совете, Беларусь

квартиры
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дома
20
28 объектов найдено
Коттедж в Рудня, Беларусь
Коттедж
Рудня, Беларусь
Площадь 165 м²
Современный коттедж в 38 км. от Минска. - Благоустроенный участок 14,96 сотки, полностью ого…
$93,900
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Квартира 2 комнаты в Негорелое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Негорелое, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продаётся 2-х комнатная квартира в одноэтажном деревянном многоквартирном доме по адресу: Ми…
$6,700
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается дом в деревне Гарбузы Дзержинского района. 46 км от МКАД.   Укрывшись в сердце дер…
$22,000
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается участок с домом: - старая изба под разбор на дрова;- площадь участка 25 соток;- фо…
$34,000
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Коттедж в Рудня, Беларусь
Коттедж
Рудня, Беларусь
Площадь 80 м²
Номер договора с агентством 1358 от 2024-10-08
$55,000
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Коттедж в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 270 м²
Готовая усадьба в д. Пожежино в Дзержинском р-не в 48 км от МКАД, готовый бизнес с перспекти…
$124,900
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Квартира 2 комнаты в Энергетиков, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Энергетиков, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Двухкомнатная квартира в благоустроенном районе ❤️ Тёплая светлая двухкомнатная квартира с х…
$36,900
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Дом в Негорелое, Беларусь
Дом
Негорелое, Беларусь
Площадь 150 м²
Продаётся дом в Дзержинском районе, в центре а/г Негорелое в 38 км от г.Минска.   Дом очень …
$75,000
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Квартира 1 комната в Энергетиков, Беларусь
Квартира 1 комната
Энергетиков, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
Продается уютная квартира в живописном уголке Минской области Вашему вниманию представляе…
$32,700
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Дом 1 комната в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 1
Продается незавершенное строение (НЗКС) в д. Колодники (Дзержинский р-н, 40 км от Минска) …
$7,500
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
В продаже уютный садовый домик в живописном садовом товариществе Крыница-91, Дзержинского ра…
$10,900
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Уютная дача с гаражом❤️Эта уютная дача станет идеальным местом для отдыха и проведения време…
$7,500
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Уютная дача! Садовое товарищество "Чистая Росинка". Координаты - 53.590645, 26.999903 Дзерж…
$16,000
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 195 м²
Современный и уютный каркасный дом, который был построен с соблюдением всех технологий, расп…
$87,000
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Дом в Энергетиков, Беларусь
Дом
Энергетиков, Беларусь
Площадь 108 м²
Дом в живописном месте, 39 км от МКАД по Брестскому направлению.Дом мансардного типа построе…
$86,000
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Новый, современный, полностью готовый к проживанию дом в СТ Верас д. Мостище в 30 мин езды н…
$22,000
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Самое время купить дачу ❤️ Уютный дачный дом с ровным участком в садовом товариществе «Верас…
$21,900
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся двухуровневый дом с авторским дизайном. Год постройки - 2014. Материал стен – блок…
$285,400
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Квартира 2 комнаты в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Номер договора с агентством 954/1 от 2024-06-29
$13,000
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Коттедж в Негорелое, Беларусь
Коттедж
Негорелое, Беларусь
Площадь 132 м²
Современный коттедж из профилированного бруса, в блокированном доме,  в 42 км. от Минска по …
$77,500
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Дом в Рудня, Беларусь
Дом
Рудня, Беларусь
Площадь 51 м²
Теплый дом после реконструкции с участком 25 соток Обмен на квартиру п. Энергетиков или г. Д…
$26,900
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Квартира 1 комната в Энергетиков, Беларусь
Квартира 1 комната
Энергетиков, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
Продается уютная квартира в живописном уголке Минской области Вашему вниманию представляетс…
$32,700
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Продается незавершенное строение (НЗКС) в д. Колодники (Дзержинский р-н, 40 км от Минска) Пл…
$7,500
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Дом в Рудня, Беларусь
Дом
Рудня, Беларусь
Площадь 78 м²
Продаётся дом в 37 км от МКАД по Брестской трассе.Дом мансардного типа построен в 2007 году …
$67,000
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Квартира 3 комнаты в Энергетиков, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Энергетиков, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Продаются 2 выделенные комнаты в 3-комнатной квартире по ул. Независимости, д. 15. Квартира …
$15,000
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Квартира 4 комнаты в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Номер договора с агентством 198/1 от 2025-02-28
$47,000
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Квартира 2 комнаты в Энергетиков, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Энергетиков, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/5
Двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом, сделанным в 2020 году. На полах линолеум, потолки…
$37,900
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Дом в Негорелое, Беларусь
Дом
Негорелое, Беларусь
Площадь 62 м²
Номер договора с агентством 349/1 от 2025-04-05
$32,000
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Параметры недвижимости в Негорельском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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