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Жильё в Новодворском сельском Совете, Беларусь

квартиры
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33 объекта найдено
Коттедж в Ельница, Беларусь
Коттедж
Ельница, Беларусь
Площадь 208 м²
Продается просторный одноэтажный коттедж, с продуманной планировкой. Расположен в Минском ра…
$149,000
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Дом в Новый Двор, Беларусь
Дом
Новый Двор, Беларусь
Площадь 151 м²
Продается готовый блочный дом, обложенный кирпичем в аг. Новый Двор в 3 км от МКАД, пуховичс…
$128,999
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Дом в Ельница, Беларусь
Дом
Ельница, Беларусь
Площадь 62 м²
Площадь по СНБ (включая мансарду и гараж) 159,4 м.кв. Отопление - котел (твердое топливо), к…
$89,600
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Квартира 2 комнаты в Гатово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 4/5
Продается комната в 2х-комнатной квартире в Гатово по ул. Металлургическая 20/3   Хороший бл…
$19,900
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Дом в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Садовое товарищество располагается на берегу реки Свислочь в 11 км от Минска,  граничит с  д…
$39,900
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Квартира 2 комнаты в Гатово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
Номер договора с агентством 62/2 от 2025-04-02
$50,500
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Дом в Большое Стиклево, Беларусь
Дом
Большое Стиклево, Беларусь
Площадь 231 м²
Продажа двухуровневого дома в в д. Большое Стиклево. Подробности по телефону. В продажу пред…
$235,000
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Дом в Большой Тростенец, Беларусь
Дом
Большой Тростенец, Беларусь
Площадь 78 м²
Продается реконструированный дом! Общая площадь: 190 м2 Дом состоит из двух частей: одна из…
$115,000
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Квартира 4 комнаты в Гатово, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 70 м²
Этаж 5/9
Продаётся великолепная 4-х комнатная квартира 100% готовности с отличным ремонтом в п.Гатово…
$73,500
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Коттедж в Гатово, Беларусь
Коттедж
Гатово, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается современный 2-х этажный коттедж с гостевым домом - баней, гаражом и хоз. блоком по…
$209,000
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Квартира в Большой Тростенец, Беларусь
Квартира
Большой Тростенец, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается полдома (вторая часть дома на соседнем участке) под снос в д.Большой Тростенец в 3…
$30,500
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Дом в Гатово, Беларусь
Дом
Гатово, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается дом в живописном аг. Гатово. Минская обл., Минский р-н. 7 км от МКАД.   Одноэтажны…
$39,900
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Дом в Гатово, Беларусь
Дом
Гатово, Беларусь
Площадь 222 м²
Продается дом в аг. Гатово. Подробности по телефону. Номер договора с агентством 435/5 от 2022-10-27
$106,999
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Дом в Гатово, Беларусь
Дом
Гатово, Беларусь
Площадь 220 м²
Продадим дом в аг. Гатово. Дом 2016 года постройки. Полностью  достроен и готов для проживан…
$165,000
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Квартира 2 комнаты в Новый Двор, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новый Двор, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Продается уютная 2-ух комнатная квартира всего в 4 км от МКАД в агрогородке Новый Двор! Дом …
$78,500
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Квартира 3 комнаты в Большое Стиклево, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большое Стиклево, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 3/4
Продается 1/6 доли (квартира площадью  105 квадратных метров)  в блокированном доме. Квартир…
$105,000
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Дом в Большое Стиклево, Беларусь
Дом
Большое Стиклево, Беларусь
Площадь 152 м²
Продается незавершенное капитальное строение в живописной деревне Большое Стиклево!         …
$155,000
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Квартира 2 комнаты в Гатово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Продается 2-х комнатная квартира в аг. Гатово. Комнаты раздельные, расположенные на разные с…
$51,900
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Дом в Ельница, Беларусь
Дом
Ельница, Беларусь
Площадь 46 м²
Самое время купить дом ❤️ Продается дом, расположенный на территории спортивного комплекса в…
$159,000
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Дом в Большой Тростенец, Беларусь
Дом
Большой Тростенец, Беларусь
Площадь 24 м²
Продаётся дом в деревне Большой Тростенец, Могилёвское направление, всего 3 км от МКАД Дом в…
$34,500
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Дом в Ельница, Беларусь
Дом
Ельница, Беларусь
Площадь 99 м²
Продам двухуровневую дачу в живописном месте, в 7 км от Минска. Строили и делали все надежно…
$43,900
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Дом 2 комнаты в Гатово, Беларусь
Дом 2 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продается дом в живописном аг. Гатово. Минская обл., Минский р-н. 7 км от МКАД. - - - - -…
$39,900
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Квартира 1 комната в Гатово, Беларусь
Квартира 1 комната
Гатово, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/5
Продается 1 комнатная квартира в Пуховичском направлении, в 7-ми км. от г. Минска, в аг. Гат…
$47,500
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Дом в Большой Тростенец, Беларусь
Дом
Большой Тростенец, Беларусь
Площадь 177 м²
Продаётся просторный двухэтажный дом в 3 км от Минска в д. Большой Тростенец с участком 7 со…
$165,000
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Дом в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается большой Дом в деревне Осеевка - Минский район, Новодворский с/с, Минская область. …
$79,900
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Дом в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Уютная дача в 15 минутах от города - наслаждайтесь природой! ❤️ Продается уютная деревянная …
$29,900
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Языки общения
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Дом в Гатово, Беларусь
Дом
Гатово, Беларусь
Площадь 86 м²
Вашему вниманию предлагается новый дом с евроремонтом, расположенный в живописном агрогородк…
$160,000
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Дом в Гатово, Беларусь
Дом
Гатово, Беларусь
Площадь 165 м²
Дом в аг Гатово (ул. Юбилейная) Подробности по телефону. Номер договора с агентством 436/5 о…
$209,000
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Коттедж в Большой Тростенец, Беларусь
Коттедж
Большой Тростенец, Беларусь
Площадь 243 м²
ЭКСКЛЮЗИВ! Ваш семейный рай в 10 минутах от Минска! Продажа роскошного двухэтажного особня…
$205,000
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Дом в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 152 м²
Добротный трехэтажный Дом из бруса в СК Стайки, Минский район, Новодворский с/с, СТ Олимпиец…
$47,000
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Параметры недвижимости в Новодворском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
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