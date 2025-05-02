Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Радошковичский сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Радошковичском сельском Совете, Беларусь

квартиры
3
дома
42
45 объектов найдено
Коттедж в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 473 м²
Ваш оазис успеха и отдыха ❤️ Представляем вашему вниманию исключительный объект недвижимости…
$99,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Продается уютная двухэтажная дача в 40 км от Минска в с/т "Сябры-83", Молодечненский район. …
$10,900
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается деревенский деревянный дом (НЗСК) в частной собственности. Земля ПНВ – 13,6 сот.,О…
$7,500
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 246 м²
·  Дом: Уникальный дом, в 45 км от г. Минска находящийся в д. Романы, Радошковичский с/с, Мо…
$84,900
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 156 м²
Продается дача в СТ АВТОПИЛОТ. 38 км от МКАД. Площадь дома 156 м2. На первом этаже просторна…
$39,000
Оставить заявку
Дом в Вязынка, Беларусь
Дом
Вязынка, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается дом в живописном, экологически чистом месте в деревне Вязынка. 40 км от МКАД Молод…
$32,000
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Уютный домик в живописном месте ❤️ Благоустроенный дачный дом с эксклюзивным участком! Адрес…
$29,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Дом с благоустроенным участком в 25 соток ❤️Дом в тихой деревне в 45 км от Минска ждет своег…
$19,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Граничи, Беларусь
Дом
Граничи, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается уютный кирпичный дом в аг. Граничи (43 км от МКАД, Молодечненское направление)    …
$27,500
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Продается прекрасный новый дом в одном из самых живописных и исторически значимых уголков на…
$54,000
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся отличная дача в 33 км от МКАД в  Молодечненском направлении! Двухэтажный дом из пр…
$10,900
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Дача СТ Зелёная  Дубравушка в стиле дома A-frame, 40 км от МКАД, Молодечненское направление.…
$4,990
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Если Вы предпочитаете жить за городом, но цените уют и комфорт городской квартиры, тогда это…
$32,700
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Дача между Минском и Молодечно – удобное месторасположение и комфорт для вашего отдыха! Тран…
$25,900
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Кирпичная двухуровневая дача с баней ❤️Идеальное место, чтобы перезагрузиться, вдохнуть полн…
$14,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 93 м²
Кирпичная дача в шаговой доступности от ж/д станции ❤️Дача, где каждое утро начинается с пен…
$28,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 159 м²
Дача вашей мечты ❤️ Прекрасный дачный дом для комфортного проживания в садовом товариществе …
$49,740
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Деревянный дом на участке  4,7 соток в СК «Ель», в 27 км от МКАД, от Ждановичей, в Молодечне…
$14,900
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается уютная дача 35 км от МКАД в направлении Молодечно! Адрес: Минская обл., Молодечнен…
$12,200
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается дача в СТ "Дубравы" Молодечненского района Минской области, в 34 км от МКАД. Дом и…
$22,000
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается уютная двухэтажная дача в 40 км от Минска в садовом товариществе «Сябры-83», Молод…
$8,900
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Просторная квартира с огромной кухней-студией.  д.Вазгелы Продается 1-комнатная квартира с с…
$36,000
Оставить заявку
Дом в Вязынка, Беларусь
Дом
Вязынка, Беларусь
Площадь 140 м²
Жилой дом с гаражом и баней в живописном месте на улице Солнечная в д.Вязынка.        Отлич…
$49,000
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продаётся добротный дом  в СТ « Глобус-9» 42 км от МКАД в Молодечненском направлении, 900 м …
$9,950
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Добротный дом! Утеплен и обшит имитацией бруса! Внутри вагонка!  Отопление электрическое. Са…
$38,000
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Ищете уединение и отдых? Встречайте вашу идеальную дачу!   Продается добротная дача в живопи…
$20,000
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продаётся аккуратный садовый домик СТ «Гипсовик» Деревянный дом обложен кирпичом. Печное ото…
$8,500
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается дача в с/т "СЯБРЫ-83", № 203, 40 км от Минска. Аккуратный домик ждет нового хозяин…
$9,300
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Продается дача в СТ Холмы-95, всего 9 км от г.п. Радошковичи Садовое товарищество находится …
$14,000
Оставить заявку
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Загородная жизнь в кирпичном доме: уют, простор и надежность! ❤️ Продается полноценный кирпи…
$24,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Радошковичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти