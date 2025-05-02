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Жильё в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

квартиры
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26 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 94 м²
Этаж 8/10
Продается роскошная 3-комнатная квартира с захватывающим видом и всей необходимой мебелью. В…
$114,000
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Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продаётся уютный загородный жилой дом в живописной деревне Прилучки: идеальное место для ком…
$45,000
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Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 447 м²
Элегантный коттедж с просторным участком в престижном районе Богатырево Продается комфортабе…
$342,000
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Коттедж в Городище, Беларусь
Коттедж
Городище, Беларусь
Площадь 273 м²
Объявляется продажа нового, стильного коттеджа с евроремонтом, расположенного в пригороде Ми…
$235,000
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Квартира в Щомыслица, Беларусь
Квартира
Щомыслица, Беларусь
Площадь 50 м²
Продаётся 2-комнатная квартира (полдома) с раздельными комнатами в блокированном доме с прил…
$69,000
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Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается незавершенный дом в ближайшем пригороде Минска, в д. Прилукская Слобода. Минская о…
$125,000
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Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Продается дача  в СТ "Птичь" 10 км от МКАД Брестское направление.  Асфальтированная дорога д…
$46,000
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Квартира 20 комнат в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 20 комнат
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 2 060 м²
Количество этажей 3
Продам здание д. Богатырёво! Продам здание в двух километрах от МКАД! Подходит под офисы, пр…
$950,000
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Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 187 м²
VIP-КОТТЕДЖ  с грамотной планировкой и готовой баней из бревна, в д. Ходаково, 15 соток, ряд…
$190,000
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Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 246 м²
Продается одноквартирный блочный (блок газосиликатный, блок + кирпич) жилой дом, расположенн…
$530,000
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Дом в Щомыслица, Беларусь
Дом
Щомыслица, Беларусь
Площадь 239 м²
й Продаётся современный 2-х этажный дом со всей мебелью и техникой! Расположен всего в 3 км …
$275,000
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Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продаётся готовый дом возле деревни Заболотье в СТ На Птичи. Общая площадь 140м2. В доме 3 к…
$82,000
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Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Продаётся дом, в 11 км от МКАД, Брестское направление. 100% готовность, чистая продажа. Дом …
$69,900
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Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается добротный деревенский дом рядом с Минском!         Общая площадь – 52,8 м2.    Выс…
$64,900
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Квартира 3 комнаты в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 7/9
Продается просторная 3-х комнатная квартира в ближайшем пригороде Минска – д. Богатырёво! К…
$82,000
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Дом 4 комнаты в Городище, Беларусь
Дом 4 комнаты
Городище, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Количество этажей 1
Объявляется продажа нового, стильного коттеджа с евроремонтом, расположенного в пригороде Ми…
$235,000
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Квартира в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 22 м²
Цена снижена на 1/2 жилого дома ( 1-комнатная квартира в блокированном жилом доме) в д. Прил…
$27,000
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Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 398 м²
Продается замечательный жилой дом около Минска в потрясающем месте рядом с озером, окруженны…
$330,000
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Квартира 4 комнаты в Щомыслица, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Щомыслица, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 134 м²
Этаж 1/2
Таунхаус в 5 минутах от Минска, агрогородок Щомыслица. ❤️ Продаётся таунхаус в 134 кв.м. на …
$106,500
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Квартира 2 комнаты в Щомыслица, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Щомыслица, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продаётся 2-комнатная квартира с раздельными комнатами в блокированном доме с прилегающих уч…
$69,000
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Коттедж в Озерцо, Беларусь
Коттедж
Озерцо, Беларусь
Площадь 170 м²
Представляем вашему вниманию современный и стильный дом, который воплощает мечты о комфортно…
$243,000
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Квартира 1 комната в Озерцо, Беларусь
Квартира 1 комната
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/4
Продается уютная однокомнатная квартира улучшенной планировки в 10 минутах езды на обществен…
$51,900
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Коттедж в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 222 м²
Полностью готовый к проживанию и обустроенный всей мебелью и оборудованием коттедж с отдельн…
$249,000
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Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 247 м²
Загородный дом на ДВЕ квартиры Уникальное предложение дома с возможностью раздела на две ква…
$130,000
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Дом в Озерцо, Беларусь
Дом
Озерцо, Беларусь
Площадь 67 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Устали от городской суеты? Ищете тишину и умиротворение,…
$94,000
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Дом в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 060 м²
Продам дом-склад в 2 километрах от Минска, д. Богатырёво! Продам недостроенный дом-склад в д…
$950,000
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Параметры недвижимости в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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