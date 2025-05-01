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Жильё в Лошанском сельском Совете, Беларусь

дома
24
25 объектов найдено
Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Дачный дом 43 м2, готовый для летнего отдыха, возле д.Бовбли, в востребованном направлении -…
$23,900
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Продается дачный дом и земельный участок в СТ "Аист". Всего 20 мин от МКАД и Вы на своей дач…
$18,000
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продаётся дача недалеко от Минска  (СТ Миловиды 89) 20 км от МКАД  - 150 метров от дома бл…
$20,000
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается  дом для круглогодичного проживания  в СТ Полиграфист, Минский  р-н, Молодечненско…
$52,500
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 259 м²
Новый тёплый дом с готовым цокольным этажом и современными коммуникациями ❤️ Дом с большим п…
$119,900
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Коттедж в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 136 м²
Продается 2 этажный комфортный коттедж из клееного бруса в п.Новинка (район аг.Сёмково). 14…
$345,000
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Дача в 25 км от МКАД ❤️ Дачный домик с участком в садовом товариществе «Аист», всего в 25 км…
$10,900
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Двухэтажный домик из газосиликатных блоков, облицован кирпичом, 2000 года постройки, общей п…
$18,800
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 89 м²
Продается дачный дом в СК " Кристалл-Плюс " !Минская обл., Минский р-н,  СК " Кристалл-Плюс …
$23,900
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Коттедж в Лошаны, Беларусь
Коттедж
Лошаны, Беларусь
Площадь 362 м²
Просторный, новый коттедж в живописном месте – идеальный дом для комфортной жизни! Предлагае…
$139,000
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 151 м²
Продается дом для круглогодичного проживания. Частично готов для проживания.  Крыша Шифер. Д…
$33,500
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Продаётся уютная дача в СТ "Аист", дом 189; рядом д.Горошки, застройка окружена сосновым лес…
$13,500
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Продается замечательная дача в садовом товариществе. СТ «Миловиды -89» находится в 25 км от …
$9,500
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
СРОЧНО!!!  УСПЕЙТЕ КУПИТЬ!!! ПРОДАЕТСЯ ДОМ 2021г.п. С ХОРОШИМ УЧАСТКОМ 9,24 СОТКИ, В МОЛОДЕЧ…
$23,000
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Уютный и компактный дом в тихой деревушке, всего в 20 минутах езды от Минска. Большой участо…
$65,000
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 21 м²
Продается дача в СТ "Вышково" Минского района. От МКАД с Долгиновского тракта 20.2 км. На уч…
$9,500
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Продаётся блочный загородный дом с баней 100% готовности с мебелью в СТ "Родник-Мелоратор", …
$43,000
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Продаётся дача недалеко от Минска  (СТ Горошки) 20 км от МКАД  Каркасный дом 2019 года пост…
$28,500
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Квартира 3 комнаты в Лошаны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошаны, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
Продам 3-х.ком.квартиру ( 76.1/40.1/10.6  )  в аг. Лошаны ул Советская. (18 км от МКАД, приг…
$62,000
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается новый дом в живописном садовом товариществе «Птицевод» — идеальное место для комфо…
$138,900
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 129 м²
Продается дом в д. Суковичи, Минский район, в 23 км. от МКАД. Удобные подъездные пути. Маршр…
$58,900
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Продаю дача в 24 км от МКАД, Молодеченское направление,  СТ «Сигнал-2». В собственности земе…
$10,500
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 178 м²
Продается дача в СТ" Кристалл-Плюс ". Дача располагается в 20 км. от Минска. Молодечненское …
$32,000
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Купить 1-этажный дом в Минском районе, СТ Птицевод Номер договора с агентством 352/1 от 2025-04-22
$94,900
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Продаётся дача недалеко от Минска  (СТ Миловиды 89) 20 км от МКАД  - 150 метров от дома бл…
$14,000
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Параметры недвижимости в Лошанском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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