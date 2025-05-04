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Жильё в Демидовичском сельском Совете, Беларусь

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24 объекта найдено
Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Продается уютный дом! 12 км от МКАД, Брестское направление. Адрес: Минская обл., Дзержинский…
$160,000
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Квартира 4 комнаты в Юцки, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Юцки, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в двухквартирном кирпичном доме в д.Юцки (13 км от Дзержинска). К деревне…
$19,500
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продам дачу в СТ «Нива-Ф» в 20 минутах от станции метро Малиновка. На участке площадью 10 с…
$35,000
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продается 1 уровневый коттедж в СТ «Нива-Ф»        Участок 11 соток. Форма собственности – ч…
$155,000
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Дом в Плашево, Беларусь
Дом
Плашево, Беларусь
Площадь 118 м²
Продаётся одноэтажный  жилой дом в д. Плашево, Минская обл., Дзержинский р-н., Демидовичский…
$45,000
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 281 м²
Идеальное место для жизни и бизнеса: ваш дом и СТО рядом. 15 минут от Минска.  Двухуровневый…
$138,000
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Продаётся современный коттедж 100% готовности с мебелью в престижном коттеджном посёлке "Пер…
$117,000
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается дом в Дзержинском районе ! Минская обл., д.Шумщина , ул.Центральная, 28 км. от Мин…
$18,500
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Продается новый 2-х этажный загородный дом в коттеджной застройке в д.Чирвоная Смена, улица …
$71,000
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Квартира 10 комнат в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 10 комнат
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Квартира 5 комнат в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 5 комнат
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Адрес: СТ «Буда», ул. Веселая, д. 68. Товарищество с возможностью круглогодичного проживания…
$39,900
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Продается современный коттедж в д. Вызволенье Дзержинский р-н 36 км от МКАД Дом построили в …
$85,000
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Купить участок с домом, баней возле леса в д. Поусье ❤️Одноуровневый дом, баня с жилой комна…
$39,900
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Новый невероятно уютный дом из экологически чистых материалов в шаговой доступности от прекр…
$89,900
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 250 м²
Продается участок 10,31 соток с недостроенным домом в Дзержинском районе, в 17 км от Минска,…
$65,000
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 157 м²
Продается современный коттедж с продуманной планировкой. Дом расположен в самом начале дерев…
$156,000
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Дом с баней, гаражом в 28 км от МКАД! ❤️ Дачный дом, готовый для проживания, на большом учас…
$18,900
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается дачный участок с новым домом 2021 года постройки, расположенный всего в 14 км от М…
$29,900
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продается современный дом для круглогодичного проживания  Минская обл., Дзержинский р-н, СТ …
$89,990
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Продается уютная дача в СТ "АЛЕСЯ" Дзержинский р-н, 20 минут от МКАД (Брестское направление)…
$25,400
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается коттедж в Дзержинском районе! д.Буда - коттеджная застройка!  Участок в частной со…
$103,000
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Квартира 5 комнат в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 5 комнат
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Продается современный благоустроенный коттедж. 100% готовность 2 этажа: 1 эт- 110 м2(3 жил к…
$179,000
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Параметры недвижимости в Демидовичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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