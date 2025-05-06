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Жильё в Боровлянах, Беларусь

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21 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Боровляны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 8/9
Продается уютная двухкомнатная квартира в ЖК д. Боровляны, ул. Фрунзенская д. 39/1, шлагбаум…
$87,500
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Элитный коттедж в престижном районе на участке с ландшафтным дизайном, террасой, среди живоп…
$1,20 млн
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 92 м²
Продается жилой дом, расположенный в нескольких минутах езды от города Минска, д. Боровляны,…
$158,000
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 321 м²
Продается дом в центре Боровлян! Кладка дома выполнена в 2 кирпича (красный кирпич). Все ком…
$240,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 451 м²
Современный, элитный  коттедж в престижномрайоне, впрекрасном, тихом месте –  в непосредстве…
$227,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 234 м²
Современный, качественный коттедж в коттеджной застройке в Боровлянах: 2 уровня, 2016 года п…
$430,000
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Квартира 3 комнаты в Боровляны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 2/5
Трёхкомнатная квартира с ремонтом в центре д.Боровляны! ❤️ Большая трёхкомнатная квартира с …
$117,500
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 667 м²
Продаётся просторный коттедж общей площадью 660 кв.м. - три жилых уровня и цокольный этаж. Д…
$460,000
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 61 м²
Комфортная жизнь рядом с Минском  ❤️ Уютный дом с просторным участком в Боровлянах!  Адрес: …
$149,900
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Квартира 2 комнаты в Боровляны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/9
Продам двухкомнатную квартиру в Боровлянах Адрес: Боровляны, ул. Фрунзенская 39/1 Предлагаю …
$82,000
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Квартира 2 комнаты в Боровляны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 10/10
Квартира в ЖК «Янтарный»  ❤️ Уютная двухкомнатная квартира с удобной и продуманной планировк…
$84,000
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Квартира 1 комната в Боровляны, Беларусь
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/5
Продаётся 1-комнатная квартира ❤️ Однокомнатная квартира в надёжном кирпичном доме! Адрес: д…
$53,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 428 м²
ОписаниеМестоположениеДом находится в 5 км от Минской кольцевой дороги в северо-восточном на…
$480,000
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Квартира 3 комнаты в Боровляны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Продается комфортабельная трехкомнатная квартира в Боровлянах, Минского района, по ул. 40 Ле…
$110,000
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Квартира 1 комната в Боровляны, Беларусь
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/4
Давайте с самого начала… Минск или пригород? Вечный вопрос: жить в суете города или наслажда…
$73,000
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 621 м²
Продается дом (3-х уровневый коттедж) в 8 километрах от МКАД, Логойское направление, д. Боро…
$1,30 млн
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Квартира 4 комнаты в Боровляны, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Боровляны, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Этаж 2/5
Продается уютная четырехкомнатная квартира на 2 этаже пятиэтажного дома, расположенная в тих…
$88,000
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 615 м²
Продается  коттедж в элитном, уникальном месторасположении в лесном массиве,  5 км от МКАД и…
$640,000
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Квартира 2 комнаты в Боровляны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 7/7
Продаётся прекрасная 2-х комнатная квартира 100% готовности с панорамным видом на лес в жило…
$95,000
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Квартира 5 комнат в Боровляны, Беларусь
Квартира 5 комнат
Боровляны, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 356 м²
Этаж 2/2
Продажа 2 уровневого коттеджа в ближайшем пригороде Минска в д. Боровляны.  На участке разме…
$220,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
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