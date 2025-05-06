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Жильё в Горанском сельском Совете, Беларусь

квартиры
8
дома
22
30 объектов найдено
Дом в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается уютная дача в СТ Гарани 17км от МКАД  От метро Каменная Горка до СТ ехать всего 15…
$37,990
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Квартира 1 комната в Новоселье, Беларусь
Квартира 1 комната
Новоселье, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Продается 1-комнатная квартира по адресу: Минская обл., Минский р-н, аг. Новоселье, ул. Рожд…
$62,000
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Квартира 1 комната в Аксаковщина, Беларусь
Квартира 1 комната
Аксаковщина, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/5
•Когда речь идет о покупке квартиры,инфраструктура может быть одним из ключевых плюсов: 1.ря…
$40,000
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Квартира в Чачково, Беларусь
Квартира
Чачково, Беларусь
Площадь 187 м²
Продается полдома в красивом, живописном, экологически чистом месте - аг. Чачково. Очень чис…
$52,000
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Дом в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 212 м²
Коттедж расположен в 16 км. от Минска, Гродненское направление. В живописном месте. Уютный, …
$130,000
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Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 155 м²
Продается современный одноэтажный дом в 20 км от Минска. Минский район, Горанский с/с, д. Ду…
$155,000
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Дом в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 156 м²
Продается красивый с оригинальной планировкой дом в коттеджном СТ «Белмонэф».       Дом двух…
$54,500
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Коттедж в Новое Поле, Беларусь
Коттедж
Новое Поле, Беларусь
Площадь 198 м²
Продается двухуровневый уютный, теплый дом в 24 км от Минска. Раковское направление.  Площад…
$299,000
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Квартира 1 комната в Новоселье, Беларусь
Квартира 1 комната
Новоселье, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
Продается замечательная квартира в ближайшем пригороде Минска. По техпаспорту она однокомнат…
$60,000
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Дом в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
❤️Продается коттедж в д. Казельщина, общей площадью 139 кв.м, на участке 15 соток. 25 киломе…
$250,000
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Коттедж в Новое Поле, Беларусь
Коттедж
Новое Поле, Беларусь
Площадь 517 м²
Продаётся просторный двухуровневый жилой дом с цокольным этажом в деревне Новое Поле, что в …
Цена по запросу
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Коттедж в Чачково, Беларусь
Коттедж
Чачково, Беларусь
Площадь 283 м²
Элитный коттедж возле реки Птичь в аг. Чачково! Приобретение объекта возможно с РАССРОЧКОЙ П…
$269,000
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Дом в Аксаковщина, Беларусь
Дом
Аксаковщина, Беларусь
Площадь 138 м²
Просторный дом в живописной Аксаковщине ❤️ Светлый и просторный дом в 20 км. от Минска. Адре…
$37,000
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Дом в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается отличная дача по выгодной цене! Участок 4.5 соток(с возможностью расщирить границы…
$22,300
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Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Продаётся замечательный коттедж с гостевым домиком и баней, который идеально подходит как дл…
$249,000
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Дом в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продается дом в 30 километрах от МКАД, Гродненское направление, Минская область, Минский рай…
$16,000
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Квартира 2 комнаты в Новоселье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новоселье, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/5
Отличная квартира в новостройке по суперпривлекательной цене! 1000 у .е. за метр в 10 минута…
$67,000
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Дом в Аксаковщина, Беларусь
Дом
Аксаковщина, Беларусь
Площадь 60 м²
Два дома по цене одного в сосновом лесу в 24 км от МКАД ❤️Идеальный вариант для тех, кто ище…
$47,000
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Коттедж 2 комнаты в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 2 комнаты
Горанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Обмен на двухкомнатную квартиру в Минске! Уникальный объект в продаже!!! Продажа двух домов!…
$9,000
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Дом 3 спальни в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 спальни
Горанский сельский Совет, Беларусь
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Продается уютная дача в тихом месте в СТ «Подсадье». Минская обл., Минский р-н, 19 км от МКА…
$25,000
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Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 175 м²
Коттедж в поселке Звенячи (20 км от МКАД, Гродненское направление). Дом построен из газосили…
$109,000
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Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 238 м²
Продается эксклюзивный коттедж в экологически чистом районе вблизи лесных массивов свеликоле…
$283,000
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Квартира 4 комнаты в Горанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Горанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 153 м²
Этаж 2/2
4-х комнатная квартира с участком земли. Продается отличный вариант для любителей комфортной…
$83,000
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Дом в Новоселье, Беларусь
Дом
Новоселье, Беларусь
Площадь 146 м²
Продаётся отличный, уютный дом с благоустроенным земельным участком 15.12 соток в аг. Новосе…
$148,000
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Дом в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 118 м²
Продается двухуровневый дом для круглогодичного проживания с баней! В каком доме Вы будете ж…
$69,900
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Квартира 3 комнаты в Новоселье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новоселье, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
Продается трёхкомнатная квартира по адресу: Минская обл., Минский р-н, Горанский с/с, аг. Но…
$59,900
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Квартира 1 комната в Новоселье, Беларусь
Квартира 1 комната
Новоселье, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Квартира с евроремонтом в новостройке ❤️ Представляем вашему вниманию роскошную однокомнатну…
$69,900
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Дом в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 266 м²
Уютный семейный дом, где каждому найдётся место.       Двухуровневый жилой дом общей площадь…
$245,000
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Дом в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продаётся двухуровневый дом на участке в 14,9 соток в деревне Дуличи (Минский район). Раковс…
$35,000
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Дом в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение с большим участком 25 соток …
$63,194
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Параметры недвижимости в Горанском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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