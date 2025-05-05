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Дома в Радваничском сельском Совете, Беларусь

18 объектов найдено
Дом в Малые Радваничи, Беларусь
Дом
Малые Радваничи, Беларусь
Площадь 106 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 154,0 кв.м, общ.- 106,0 кв.м, жил.- …
$26,500
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Дом в Малые Радваничи, Беларусь
Дом
Малые Радваничи, Беларусь
Площадь 114 м²
Жилой дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 113,8 кв.м, общ…
$70,000
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Дом в Малые Радваничи, Беларусь
Дом
Малые Радваничи, Беларусь
Площадь 56 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1969 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 67,2 кв.м, общ.- 55,9 кв.м, жил.- 20…
$18,000
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Дом в Большие Радваничи, Беларусь
Дом
Большие Радваничи, Беларусь
Площадь 84 м²
Лот 8740. Капитальный дом в Радваничском с/сЗвоните для более подробной информацииЕсли Вы ус…
$73,900
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Дом в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2023 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 101,0 кв.м, общ. - 84,8 кв.м, жил. -…
$77,000
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Дом в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 29 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1968 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 36,6 кв.м, общ.- 29,4 кв.м, жил.- 12…
$13,000
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Дом в Малые Радваничи, Беларусь
Дом
Малые Радваничи, Беларусь
Площадь 55 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1948 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 55,3 кв.м, общ.- 55,3 кв.м, жил.- 26…
$12,500
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Дом в Малые Радваничи, Беларусь
Дом
Малые Радваничи, Беларусь
Площадь 85 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2017 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 84,7 кв.м. Стены: материал…
$19,800
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Дом в Малые Радваничи, Беларусь
Дом
Малые Радваничи, Беларусь
Площадь 102 м²
Дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 124,81 кв.м, общ.- 10…
$57,000
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Дом в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 156 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2017 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 164,1 кв.м, общ.-156,4 кв.м, жил.- 9…
$115,000
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Дом в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 27 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 26,6 кв.м, общ.- 26,6 к…
$27,000
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Дом в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не.1 этаж. Общ.СНБ - 141,7 кв.м, общ.- 123,6 кв.м, жил.- 8…
$34,900
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Дом в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 130,0 кв.м, общ.- 130,0 кв…
$34,000
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Дом в Большие Радваничи, Беларусь
Дом
Большие Радваничи, Беларусь
Площадь 114 м²
Лот 8340. Продажа коттеджа в Малых Радваничах! Запишитесь на просмотр по первому номеру , ук…
$69,900
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Дом в Малые Радваничи, Беларусь
Дом
Малые Радваничи, Беларусь
Площадь 165 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 169,3 кв.м, общ.- 165,1 кв.м, жил.- …
$88,000
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Дом в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 148 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 207,0 кв.м, общ.- 148,14 к…
$18,900
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Дом в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 33,0 кв.м, общ.- 33,0 кв.м. 3 ко…
$9,900
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Дом в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 180 м²
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не. 2017 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.~ 180,0 к…
$25,800
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Параметры недвижимости в Радваничском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
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