  2. Hiszpania
  3. Benahavis
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga

ID: 27923
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Wioska
    Benahavis

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Energooszczędne apartamenty w klubie wiejskim w Benahavis

Benahavis to naturalne miejsce, z którego roztacza się malowniczy widok na słynną Marbellę, Rondę i Esteponę. Region jest blisko plaży, około 7 km.

Energooszczędne apartamenty znajdują się w szanowanym kompleksie, kilka minut od piaszczystych plaż. Apartamenty oddalone są o 15 minut od Puerto Banus, 45 minut od lotniska w Maladze i prawie godzinę od centrum Malagi.

Wspomniany powyżej szanowany projekt to Country Club na powierzchni 200 hektarów ogromnego gruntu. Apartamenty w Benahavis są częścią projektu i położone są naprzeciwko sztucznego jeziora. Country Club obejmuje kajakarstwo, wiosłowanie, rowery wodne, pole golfowe, profesjonalny tenis, korty do gry w padla itp. Oprócz udogodnień dostępny jest wspólny basen oraz centrum odnowy biologicznej, w tym w pełni wyposażone centrum sportowe, spa, sauna, gabinety masażu i klub dziecięcy.

Apartamenty zostały zaprojektowane w celu wspierania zrównoważonego rozwoju i są kandydatami do certyfikatu BREEAM, który ocenia efektywność energetyczną.

Apartamenty wyposażone są w dobrze zaopatrzoną kuchnię, systemy automatyki domowej, klimatyzację i ogrzewanie podłogowe. Ponadto za dodatkową opłatą można dodać niektóre funkcje, jak np. basen, sauna, łaźnia turecka czy grill.


AGP-00720

Lokalizacja na mapie

