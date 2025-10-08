  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Altea

Nowe budynki na sprzedaż w Altea

mieszkania
3
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Altea, Hiszpania
od
$546,257
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Luksusowe Ekologiczne Apartamenty w Projekcie Viva Altea Beach, Alicante Luksusowe apartamenty zlokalizowane są w Altea, malowniczym mieście na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, znanej z piękna krajobrazu i atrakcji kulturalnych. Leży ono w prowincji Alicante, w regionie Walencji. Altea słynie z…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Altea, Hiszpania
od
$575,625
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Luksusowe Ekologiczne Apartamenty w Projekcie Viva Altea Beach, Alicante Luksusowe apartamenty zlokalizowane są w Altea, malowniczym mieście na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, znanej z piękna krajobrazu i atrakcji kulturalnych. Leży ono w prowincji Alicante, w regionie Walencji. Altea słynie z…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Altea, Hiszpania
od
$1,16M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Luksusowe Ekologiczne Apartamenty w Projekcie Viva Altea Beach, Alicante Luksusowe apartamenty zlokalizowane są w Altea, malowniczym mieście na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, znanej z piękna krajobrazu i atrakcji kulturalnych. Leży ono w prowincji Alicante, w regionie Walencji. Altea słynie z…
TEKCE Real Estate
