  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Estepona
  4. Mieszkanie w nowym budynku Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga

Mieszkanie w nowym budynku Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga

Estepona, Hiszpania
od
$594,500
;
15
Zostawić wniosek
ID: 27610
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Miasteczko
    Estepona

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Nowoczesne Apartamenty nad Morzem Śródziemnym w Esteponie

Estepona to jedna z najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa del Sol, znana ze swojej urokliwej starówki, tętniącej życiem mariny oraz ponad dwudziestu kilometrów linii brzegowej z plażami odznaczonymi Błękitną Flagą. Dzięki łagodnemu śródziemnomorskiemu klimatowi, polom golfowym oraz szerokiemu wyborowi restauracji i rozrywek, miasto łączy andaluzyjską autentyczność ze współczesnym stylem życia.

Plaża znajduje się zaledwie 1,2 kilometra od apartamentów na sprzedaż w Esteponie, Malaga. Puerto Banús oddalone jest o około 18 kilometrów, a Marbella o 28 kilometrów. Międzynarodowe lotnisko w Maladze znajduje się w odległości około 83 kilometrów, oferując dogodne połączenia z głównymi miastami Europy.

Inwestycja wyróżnia się eleganckimi, wspólnymi przestrzeniami zaprojektowanymi w stylu resortowym. Budynki mieszkalne otoczone są zagospodarowanymi ogrodami, które tworzą spokojną atmosferę. Basen na dachu oferuje spektakularne widoki na morze, a mieszkańcy mogą również korzystać ze strefy spa i wellness, siłowni, podziemnego parkingu, komórek lokatorskich oraz innych praktycznych udogodnień.

Wnętrza mieszkań zaprojektowano w nowoczesnym stylu, który łączy komfort z funkcjonalnością. Otwarte układy łączą salony z kuchniami, a duże okna wypełniają wnętrza naturalnym światłem. Przestronne tarasy powiększają przestrzeń mieszkalną na zewnątrz, oferując widoki na morze i góry. Wysokiej jakości wykończenia oraz przemyślany rozkład pomieszczeń zapewniają każdemu apartamentowi przytulną i relaksującą atmosferę przez cały rok.


AGP-01009

Lokalizacja na mapie

Estepona, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$346,105
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$935,896
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$394,371
Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Benidorm, Hiszpania
od
$435,197
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Altea, Hiszpania
od
$547,411
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Estepona, Hiszpania
od
$594,500
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Hiszpania
od
$393,194
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Luksusowe Apartamenty z Wspólnym Basenem w Ciudad Quesada, Alicante Położone w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, Rojales, te wyjątkowe rezydencje oferują niezrównaną kombinację spokoju i elegancji. Okolica jest znana z malowniczego piękna, tętniącej życiem międzynarodowej…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luz Resort
Zespół mieszkaniowy Luz Resort
Zespół mieszkaniowy Luz Resort
Zespół mieszkaniowy Luz Resort
Zespół mieszkaniowy Luz Resort
Zespół mieszkaniowy Luz Resort
Zespół mieszkaniowy Luz Resort
Finestrat, Hiszpania
od
$422,833
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesne kompleksowe LUZ – Balcón de Finestrat. Na terenie kompleksu znajduje się wspólny basen, siłownia oraz miejsca do ćwiczeń bez konieczności opuszczania kompleksu. 18 ekskluzywnych domów w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w uprzywilejowanej miejscowości Finestrat-Benidorm, na pię…
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze w Dehesa de Campoamor Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze w Dehesa de Campoamor Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze w Dehesa de Campoamor Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze w Dehesa de Campoamor Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze w Dehesa de Campoamor Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze w Dehesa de Campoamor Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze w Dehesa de Campoamor Alicante
Orihuela, Hiszpania
od
$467,360
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Mieszkania z 2 i 3 Sypialniami i Widokiem na Morze w Dehesa de Campoamor na Costa Blanca Położony na wyższym terenie Dehesa de Campoamor, w bliskiej odległości od mariny i słynnych plaż Cala de Campoamor oraz Platja de La Glea, ten kompleks mieszkalny oferuje urocze śródziemnomorskie schroni…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje