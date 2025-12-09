  1. Realting.com
  Hiszpania
  Estepona
  Mieszkanie w nowym budynku Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga

Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga

Estepona, Hiszpania
$710,757
15
ID: 33202
Data aktualizacji: 23.01.2026

Lokalizacja

  Kraj
    Hiszpania
  Region / Państwo
    Andaluzja
  Okolica
    Costa del Sol
  Miasteczko
    Estepona

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  Basen
  Winda

O kompleksie

Nowoczesne Apartamenty nad Morzem Śródziemnym w Esteponie

Estepona to jedna z najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa del Sol, znana ze swojej urokliwej starówki, tętniącej życiem mariny oraz ponad dwudziestu kilometrów linii brzegowej z plażami odznaczonymi Błękitną Flagą. Dzięki łagodnemu śródziemnomorskiemu klimatowi, polom golfowym oraz szerokiemu wyborowi restauracji i rozrywek, miasto łączy andaluzyjską autentyczność ze współczesnym stylem życia.

Plaża znajduje się zaledwie 1,2 kilometra od apartamentów na sprzedaż w Esteponie, Malaga. Puerto Banús oddalone jest o około 18 kilometrów, a Marbella o 28 kilometrów. Międzynarodowe lotnisko w Maladze znajduje się w odległości około 83 kilometrów, oferując dogodne połączenia z głównymi miastami Europy.

Inwestycja wyróżnia się eleganckimi, wspólnymi przestrzeniami zaprojektowanymi w stylu resortowym. Budynki mieszkalne otoczone są zagospodarowanymi ogrodami, które tworzą spokojną atmosferę. Basen na dachu oferuje spektakularne widoki na morze, a mieszkańcy mogą również korzystać ze strefy spa i wellness, siłowni, podziemnego parkingu, komórek lokatorskich oraz innych praktycznych udogodnień.

Wnętrza mieszkań zaprojektowano w nowoczesnym stylu, który łączy komfort z funkcjonalnością. Otwarte układy łączą salony z kuchniami, a duże okna wypełniają wnętrza naturalnym światłem. Przestronne tarasy powiększają przestrzeń mieszkalną na zewnątrz, oferując widoki na morze i góry. Wysokiej jakości wykończenia oraz przemyślany rozkład pomieszczeń zapewniają każdemu apartamentowi przytulną i relaksującą atmosferę przez cały rok.


AGP-01009

Estepona, Hiszpania
