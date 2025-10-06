  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Mijas
  4. Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga

Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga

Mijas, Hiszpania
od
$613,900
;
21
Zostawić wniosek
ID: 32649
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Nieruchomości w Otoczeniu Natury w Mijas, Malaga

Ten kompleks znajduje się w Mijas, w dzielnicy Cerrado del Águila, eleganckim osiedlu mieszkaniowym i ośrodku golfowym położonym na łagodnych wzgórzach, niedaleko wybrzeża Morza Śródziemnego. Centralnym punktem jest pięknie zaprojektowane 9-dołkowe pole golfowe z szerokimi torami, malowniczymi akwenami wodnymi oraz zachwycającymi widokami na morze i otaczające góry. Ośrodek oferuje doskonałe udogodnienia, w tym nowoczesny klub golfowy, restaurację z panoramicznym widokiem oraz pola treningowe. Otoczony luksusowymi willami i apartamentami, Cerrado del Águila łączy spokojne życie z aktywnym i wyrafinowanym stylem w sercu Costa del Sol.

Cerrado del Águila jest idealnie położone w Mijas Costa, z łatwym dostępem do kluczowych miejsc na Costa del Sol. Najbliższa plaża znajduje się zaledwie 4 km stąd, co czyni to miejsce idealnym na szybkie wypady nad morze. Lotnisko w Maladze jest oddalone o około 27 km, zapewniając wygodne połączenia międzynarodowe. Historyczne centrum Malagi, z muzeami, sklepami i atrakcjami kulturalnymi, znajduje się w odległości około 33 km od ośrodka. Marbella, znana z ekskluzywnych sklepów i tętniącej życiem mariny, leży około 30 km na zachód. Ta centralna lokalizacja sprawia, że Cerrado del Águila to doskonała baza do korzystania zarówno ze spokoju wzgórz, jak i z atrakcji wybrzeża.

W kompleksie dostępne są wspaniałe udogodnienia, takie jak spa, sauna oraz podgrzewany basen. Do dyspozycji jest też w pełni wyposażona siłownia oraz przestrzeń coworkingowa. Na zewnątrz znajduje się boisko do siatkówki oraz duży basen. Oczywiście dostępne są także miejsca parkingowe podziemne.

Nieruchomości na sprzedaż w Maladze oferują wiele zalet, od solarium w penthouse’ach po piękne ogrody w lokalach na parterze. Wnętrza są przestronne i starannie zaprojektowane. Kuchnie są w pełni wyposażone i gotowe do użytku. Główna sypialnia posiada łazienkę en-suite.


AGP-00987

Lokalizacja na mapie

Mijas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Hiszpania
od
$293,080
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
La Nucia, Hiszpania
od
$461,561
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$328,578
Zespół mieszkaniowy Polop Hills Nature
Polop, Hiszpania
od
$514,668
Apartamentowiec Iconic
Santa Pola, Hiszpania
od
$353,679
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Mijas, Hiszpania
od
$613,900
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$233,426
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Widokiem na Salinas w San Miguel San Miguel de Salinas to urokliwe, śródlądowe miasteczko położone w prowincji Alicante. Znane ze swojego tradycyjnego hiszpańskiego charakteru i bliskości zarówno terenów wiejskich, jak i wybrzeża, oferuje spokojny…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Pokaż wszystko Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Santa Pola, Hiszpania
od
$353,679
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
La Costa Blanca ... Ukryte miejsce w El Levante Español, które może być niezwykle przystępne. Apartamenty z frontalnym widokiem na Morze Śródziemne i złote piaszczyste plaże. Domy zbudowane w wysokim standardzie w pięknym kompleksie mieszkalnym w Gran Alcant. Z własnego tarasu będzi…
Agencja
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Finestrat, Hiszpania
od
$518,032
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 109–136 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkalny SEAVIEW 6, położony w prestiżowej części Costa Blanca, oferuje unikalne połączenie naturalnego piękna i komfortu miejskiego. Otoczony górami i z widokiem na Morze Śródziemne kompleks zapewnia spokojną atmosferę. Jednocześnie znajduje się zaledwie kilka minut od plaż Benid…
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
06.10.2025
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
26.09.2025
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje