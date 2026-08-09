Dehesa de Campoamor, Hiszpania

Residencial Riomar to ogrodzona dzielnica z 46 apartamentami medycznymi z 1 i 2 sypialniami oraz parkingiem w piwnicy, rozmieszczonych w bloku składającym się z parteru i 2 pięter. Jeśli masz jakiekolwiek ograniczenia w poruszaniu się, nie musisz się martwić, ponieważ Riomar Healthy Living o…