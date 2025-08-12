  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Alicante

Nowe budynki na sprzedaż w Alicante

mieszkania
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Halar
Zespół mieszkaniowy Halar
Alicante, Hiszpania
od
$338,345
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 73–114 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Halar składa się z 47 nowoczesnych apartamentów zaprojektowanych z myślą o zrównoważonym rozwoju i unikalnym wzornictwie. Apartamenty są sprzedawane z uwzględnieniem miejsca parkingowego i przechowywania.Na terenie kompleksu znajduje się basen, zadbane ogrody i plac zabaw. Dodatkowe udogodni…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
73.0
363,983
Mieszkanie 3 pokoi
102.0
481,623
Mieszkanie 4 pokoi
114.0
536,366
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się