Villajoyosa, Hiszpania

Kompleks Orizonne położony jest w otoczeniu przyrody, zaledwie 2 km od centrum Villajoyosa i 10 km od Benidormu. W pobliżu znajdują się plaże Paradis, Bolnou i Asparaio. Villajoyosa — ciche i przytulne miasteczko na Costa Blanca, gdzie jest wszystko, co potrzebne do wygodnego życia. Kompleks…