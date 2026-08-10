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Nowe budynki na sprzedaż w Villajoyosa

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Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$488,525
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$431,530
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$540,867
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
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Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$715,340
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$726,972
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Allonbay Alba
Zespół mieszkaniowy Allonbay Alba
Zespół mieszkaniowy Allonbay Alba
Zespół mieszkaniowy Allonbay Alba
Zespół mieszkaniowy Allonbay Alba
Zespół mieszkaniowy Allonbay Alba
Villajoyosa, Hiszpania
od
$916,019
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 95–120 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Prezentujemy luksusowe nowe apartamenty, dupleksy i penthouses znajduje się tuż nad morzem między Benidorm i Villajoyosa na Costa Blanca. Te eleganckie białe budynki, każdy z zaledwie sześciu pięter, są otoczone rozległych terenów zielonych i oferują od jednej do czterech sypialni z przestro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
95.0
901,557
Mieszkanie 3 pokoi
120.0
1,26M
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Villajoyosa, Hiszpania
od
$292,421
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 58–127 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Odkryj Villajoyosa w naszym nowym kompleksie mieszkalnym znajduje się w samym sercu miasta, zaledwie kilka kroków od centralnej plaży. Tutaj znajdą Państwo apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami, z widokiem na morze i wygodą.Kompleks oferuje nowe apartamenty, dupleksy i penthouses zbudowane z wy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
58.0
287,805
Mieszkanie 2 pokoi
82.0
483,720
Mieszkanie 3 pokoi
90.0 – 127.0
658,830 – 918,548
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Villajoyosa, Hiszpania
od
$351,566
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 48–115 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Unikalny design z wysokiej jakości konstrukcją i materiałami premium. Kompleks mieszkalny Azure Residencial znajduje się zaledwie kilka metrów od plaży, w otoczeniu gór. W miejscach publicznych znajduje się basen, rozległe ogrody, plac zabaw, w pełni wyposażona siłownia, sauna i łaźnia parow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0
344,441
Mieszkanie 3 pokoi
91.0 – 115.0
583,700 – 728,759
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Villajoyosa, Hiszpania
od
$381,663
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 74–226 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Kompleks mieszkalny Alonis Living Playa del Torres wyróżnia się innowacyjną i elegancką architekturą i znajduje się zaledwie 5 minut spacerem od idyllicznego Playa del Torres. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy marzą każdego dnia, aby cieszyć się morską bryzą, śródziemnomorskie słońce …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
74.0
375,649
Mieszkanie 2 pokoi
106.0 – 226.0
433,441 – 746,674
Mieszkanie 3 pokoi
131.0
528,220
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Orizonne
Zespół mieszkaniowy Orizonne
Zespół mieszkaniowy Orizonne
Zespół mieszkaniowy Orizonne
Zespół mieszkaniowy Orizonne
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Orizonne
Zespół mieszkaniowy Orizonne
Villajoyosa, Hiszpania
od
$373,094
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 82–108 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks Orizonne położony jest w otoczeniu przyrody, zaledwie 2 km od centrum Villajoyosa i 10 km od Benidormu. W pobliżu znajdują się plaże Paradis, Bolnou i Asparaio. Villajoyosa — ciche i przytulne miasteczko na Costa Blanca, gdzie jest wszystko, co potrzebne do wygodnego życia. Kompleks…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
82.0
404,545
Mieszkanie 3 pokoi
108.0
439,220
Agencja
EspanaTour
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