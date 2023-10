la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania

od €242,000

Poddaj się: 2025

Zaprojektowany, aby żyć z maksymalną funkcjonalnością, nadzorując Morze Śródziemne, BREEZE to nowa prywatna i zamknięta społeczność, w bardzo spokojnej okolicy, z łatwą komunikacją i blisko plaż, ( mniej niż 8 km od Cala of Finestrat ) i ekskluzywnego pola golfowego Puig Campana, Mall, restauracji, szkół, aptek, banków i La Marina. TYPOLOGIA domów: 2-3 BR Apartamenty + 2 Łazienki i 3 BD Kamienice Każdy dom został zaprojektowany z myślą o pięknym widoku na części wspólne, z widokiem na basen i prywatne ogrody, poprawiające naturalne otoczenie, panorama Benidorm i niektóre nieruchomości mają również widok na morze. BREEZE to zamknięta społeczność, zbudowana z doskonałych cech i doskonałego wykończenia. Udogodnienia w obiekcie mieszkalnym: Prywatny parking na zewnątrz Pomieszczenia magazynowe Tereny ogrodowe Plac zabaw dla dzieci Basen komunalny Miejsce przechowywania cykli Holownie i wille mają opcjonalnie prywatny basen 55 km od lotniska Udogodnienia domu: System aerotermiczny do ciepłej wody Słoneczne panele termiczne do wspierania dostaw energii elektrycznej Klimatyzacja i grzejnik z dołączoną pompą ciepła Podwójne szyby we wszystkich oknach Wstępna instalacja pojazdu elektrycznego Kuchnia wyposażona w płytę ceramiczną, piekarnik elektryczny i płytę wyciągową Okiennice z napędem z przełącznikiem sterującym do sypialni i salonu. Data dostawy: marzec 2025 r LOKALIZACJA: 45 minut jazdy od międzynarodowego lotniska, 5 godzin od Madrytu, Marbelli i Barcelony, 1 i ½ godzina od Walencji i 35 minut od Alicante City. KLIMAT: znany jako Floryda Morza Śródziemnego, wheather jest słoneczny i łagodny przez cały rok. KOSZT ŻYCIA: wyjątkowo przystępny cenowo w porównaniu, na przykład z dużymi miastami, takimi jak Barcelona czy Madryt, gdzie standard jest wyższy o 31% w cenach konsumpcyjnych Cena i warunki płatności: 2 BD + 2 Łazienki o powierzchni mieszkalnej 72 m2 + 43 mts tarasu - od 242 000 € 3 BD + 2 Łazienki o powierzchni mieszkalnej 83 m2 + 52 mts tarasu - od 262 000 € 3 BD + 3 Łazienki MIEJSCA: 176 m 2 + 17 mts tarasu + 67 mts prywatnego ogrodu - od 367 000 € Rezerwacja: 6.000 € plus IVA = 6.600 € 30 dni od rezerwacji: 30% 6 miesięcy od rezerwy: 10% Oddaj klucze: marzec 2025 r .: 60% Saldo wypłacone przy podpisie notariusza ( IVA, Notariusz i rejestracja nieruchomości, nie obejmuje ) Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń do mnie, a chętnie udzielę dalszych informacji