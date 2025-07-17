  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Lagune Homes

Calp, Hiszpania
od
$423,948
od
$788,168/m²
;
8
ID: 27427
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Miasteczko
    Calp

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

O kompleksie

Lagune Homes kompleks mieszkalny znajduje się w Calpe, w pobliżu rezerwatu przyrody Las Salinas i zaledwie kilka minut spacerem od słynnej plaży La Fossa, a także 10 minut spacerem od Arenal Beach. Dwa piętrowe budynki z oryginalną architekturą oferują nowe dwu- i trzypokojowe apartamenty, każdy z tarasem idealnym do korzystania z słonecznej pogody i widoki na Calpe.

W odległości spaceru, rozwinięta infrastruktura: Mercadona, Lidl, parki, restauracje, kawiarnie, szkoła, park rozrywki, muzea, Arenal beach, Fossa beach, Las Salinas reserve i, oczywiście, Peñon de Ifach rock.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 94.0
Cena za m², USD 4,921 – 5,233
Cena mieszkania, USD 462,595 – 491,873
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 111.0 – 113.0
Cena za m², USD 4,526 – 4,571
Cena mieszkania, USD 502,413 – 516,467

Lokalizacja na mapie

Calp, Hiszpania

