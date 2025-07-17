Kompleks mieszkalny Lagune Homes

Lagune Homes kompleks mieszkalny znajduje się w Calpe, w pobliżu rezerwatu przyrody Las Salinas i zaledwie kilka minut spacerem od słynnej plaży La Fossa, a także 10 minut spacerem od Arenal Beach. Dwa piętrowe budynki z oryginalną architekturą oferują nowe dwu- i trzypokojowe apartamenty, każdy z tarasem idealnym do korzystania z słonecznej pogody i widoki na Calpe.

W odległości spaceru, rozwinięta infrastruktura: Mercadona, Lidl, parki, restauracje, kawiarnie, szkoła, park rozrywki, muzea, Arenal beach, Fossa beach, Las Salinas reserve i, oczywiście, Peñon de Ifach rock.