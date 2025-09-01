  1. Realting.com
  Hiszpania
  Casares
  Mieszkanie w nowym budynku Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze

Mieszkanie w nowym budynku Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze

Casares, Hiszpania
od
$759,312
17
ID: 27647
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Wioska
    Casares

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027

Szczegóły zewnętrzne

  • Parking

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Nowe Domy z Solarium i Tarasami w Casares Costa

Casares Costa to uroczy nadmorski obszar w gminie Casares, łączący andaluzyjską tradycję ze śródziemnomorskim stylem życia. Znany z piaszczystych plaż, spokojnej atmosfery i naturalnego piękna, region oferuje idealną równowagę między relaksem a dostępnością. Znajdują się tu kluby plażowe, restauracje oraz malownicze szlaki, przy jednoczesnym zachowaniu cichego, mieszkalnego charakteru. W pobliżu znajdują się także prestiżowe pola golfowe, które stanowią doskonałe warunki zarówno do wypoczynku, jak i inwestycji.

Te ekskluzywne domy na sprzedaż w Maladze położone są w dobrze skomunikowanej i spokojnej części Casares Costa. Oddalone są o 13 km od luksusowej mariny Sotogrande, 15 km od malowniczego miasteczka Estepona oraz 38 km od Marbelli, centrum eleganckich restauracji, zakupów i życia nocnego.

Kompleks oferuje szeroki zakres udogodnień wspólnych, takich jak odkryte baseny, w pełni wyposażona siłownia, tradycyjna sauna i hammam, przestrzenie coworkingowe, a nawet symulator golfa. To doskonała propozycja zarówno do komfortowego zamieszkania, jak i długoterminowej inwestycji.

Nowa inwestycja mieszkaniowa składa się ze 99 nowoczesnych apartamentów o układach 2- i 3-pokojowych. Apartamenty na parterze posiadają prywatne ogrody, natomiast penthousy oferują przestronne solaria oraz panoramiczne widoki na morze. Każda jednostka wyposażona jest w duże tarasy zaprojektowane z myślą o życiu na świeżym powietrzu.


AGP-00995

Casares, Hiszpania
