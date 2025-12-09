Willa Wille w Kompleksie z Panoramicznym Widokiem w Vélez Malaga

Velez Malaga, Hiszpania
$747,172
ID: 36590
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 13.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    La Axarquia
  • Miasteczko
    Velez Malaga

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2028

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Wille z Widokiem na Morze i Przestronnymi Tarasami w Prestiżowej Lokalizacji w Maladze

Lagos to urocza nadmorska osada położona na wschodnim krańcu Vélez-Málaga, pomiędzy El Morche a Mezquitilla. Ta niewielka wioska rybacka zachowała tradycyjny andaluzyjski charakter, bielone domy, spokojna nadmorska promenada oraz historyczna Torre de Lagos, XVII-wieczna wieża strażnicza z widokiem na morze. Lokalna plaża, Playa de Lagos, słynie ze złotego piasku i spokojnych wód, idealnych do pływania, paddle surfingu i relaksu na słońcu. Dzięki łagodnemu mikroklimatowi i spokojnej atmosferze Lagos to idealne miejsce dla osób szukających autentyczności i ciszy nad Morzem Śródziemnym.

Wille na sprzedaż w Maladze położone są zaledwie 1 km od plaży, 15 km od centrum Vélez-Málaga, 44 km od centrum Malagi i 57 km od Międzynarodowego Lotniska w Maladze.

Odkryj ekskluzywną inwestycję mieszkaniową położoną w naprawdę uprzywilejowanej lokalizacji z zapierającymi dech w piersiach panoramicznymi widokami na Morze Śródziemne. Ten nowy projekt znajduje się w spokojnym otoczeniu, pośród natury, ale jednocześnie pozostaje dobrze skomunikowany z okolicznymi miejscowościami i licznymi plażami. Zaledwie 3 minuty od El Morche i tylko 15 minut od Torrox i Torre del Mar, to idealne połączenie ciszy z łatwym dostępem do udogodnień. Kompleks został zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju, harmonijnie dopasowując się do naturalnej topografii terenu. Składa się z 45 willi w zabudowie bliźniaczej, każda z orientacją na południowy wschód, południe lub południowy zachód, co zapewnia optymalne nasłonecznienie i wspaniałe widoki na morze przez cały dzień.

Każda willa posiada trzy sypialnie, przestronne tarasy pozwalające cieszyć się śródziemnomorskim klimatem, prywatne miejsca parkingowe oraz dostęp do zagospodarowanych części wspólnych, w tym wspólnego basenu, idealnego do relaksu przez cały rok. Urbanizacja została zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie, prywatności i jakości życia, z zielonymi przestrzeniami podnoszącymi walory estetyczne otoczenia. To wyjątkowa okazja, by zamieszkać lub zainwestować w naprawdę niepowtarzalnym miejscu z widokiem na morze, zrównoważonym projektem i architekturą doskonale wpisującą się w krajobraz.


AGP-00985

Velez Malaga, Hiszpania
