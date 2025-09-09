  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Barcelona

Nowe budynki na sprzedaż w Barcelona

Valles Occidental
4
Barcelones
3
Sabadell
2
Montcada i Reixac
2
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí
Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí
Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí
Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí
Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí
Pokaż wszystko Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí
Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí
Barcelona, Hiszpania
od
$1,21M
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
Domy Blisko Morza i Centrum Miasta w Sant Martí, Barcelona Położony w modnej dzielnicy Poblenou, projekt otoczony jest najlepszymi uczelniami, przestrzeniami coworkingowymi, szkołami artystycznymi, restauracjami i firmami technologicznymi. Inwestycja w pobliżu Parc Central del Poblenou, najw…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Pokaż wszystko Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Montcada i Reixac, Hiszpania
od
$465,005
Rok realizacji 2026
Apartamenty Blisko Natury i Udogodnień w Montcada i Reixac, Barcelona Montcada Residencial oferuje nowoczesne, przestronne apartamenty zaledwie 5 km od centrum Barcelony, łącząc spokojne otoczenie przyrody z doskonałą komunikacją. Domy na sprzedaż w Barcelonie zapewniają łatwy dostęp do codz…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Pokaż wszystko Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Montcada i Reixac, Hiszpania
od
$362,586
Rok realizacji 2026
Apartamenty Blisko Natury i Udogodnień w Montcada i Reixac, Barcelona Montcada Residencial oferuje nowoczesne, przestronne apartamenty zaledwie 5 km od centrum Barcelony, łącząc spokojne otoczenie przyrody z doskonałą komunikacją. Domy na sprzedaż w Barcelonie zapewniają łatwy dostęp do codz…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Sabadell, Hiszpania
od
$299,016
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Basenem i Parkingiem w Spokojnej, Miejskiej Okolicy w Sabadell Dzielnica Covadonga znana jest ze swojego cichego, miejskiego charakteru, a jednocześnie oferuje bliskość codziennych udogodnień, szkół, transportu oraz terenów zielonych. Inwestycja znajduje się w odległości spacer…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Lotniska w Santa Eulàlia
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Lotniska w Santa Eulàlia
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Lotniska w Santa Eulàlia
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Lotniska w Santa Eulàlia
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Lotniska w Santa Eulàlia
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Lotniska w Santa Eulàlia
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Lotniska w Santa Eulàlia
lHospitalet de Llobregat, Hiszpania
od
$573,310
Rok realizacji 2025
Nowoczesne Apartamenty z Balkonami i Tarasami w Santa Eulàlia Obszar Hospitalet de Llobregat jest tętniącą życiem, dobrze rozwiniętą dzielnicą, oferującą parki, miejsca kulturalne, obiekty sportowe oraz wiele usług, takich jak restauracje, centra handlowe i opieka zdrowotna. Jest dobrze skom…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Sabadell, Hiszpania
od
$450,878
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Basenem i Parkingiem w Spokojnej, Miejskiej Okolicy w Sabadell Dzielnica Covadonga znana jest ze swojego cichego, miejskiego charakteru, a jednocześnie oferuje bliskość codziennych udogodnień, szkół, transportu oraz terenów zielonych. Inwestycja znajduje się w odległości spacer…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí
Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí
Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí
Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí
Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí
Pokaż wszystko Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí
Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí
Barcelona, Hiszpania
od
$894,693
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
Domy Blisko Morza i Centrum Miasta w Sant Martí, Barcelona Położony w modnej dzielnicy Poblenou, projekt otoczony jest najlepszymi uczelniami, przestrzeniami coworkingowymi, szkołami artystycznymi, restauracjami i firmami technologicznymi. Inwestycja w pobliżu Parc Central del Poblenou, najw…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się