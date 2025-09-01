  1. Realting.com
  4. Mieszkanie w nowym budynku Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii

Denia, Hiszpania
od
$523,867
28
ID: 27896
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Miasteczko
    Denia

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty przy Plaży w Prywatnym Kompleksie w Denia Alicante

Te niezwykłe apartamenty w Denia, mieście portowym w prowincji Alicante w Hiszpanii, oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i bezpośredni dostęp do plaży. Położone wzdłuż linii frontu wspaniałego wybrzeża Morza Śródziemnego, w regionie Costa Blanca. Apartamenty nad morzem to idealny wybór dla miłośników plaży.

W otoczeniu inwestycji znajdują się różnorodne udogodnienia życia codziennego i społecznego, w tym najwyższej klasy restauracje, concept bary, supermarkety, apteki i przystanki autobusowe. Dojazd na lotnisko w Alicante i na stację szybkiej kolei AVE, która stanowi główne połączenie transportowe między Alicante a Madrytem, ​​zajmuje około godziny.

Apartamenty na sprzedaż w Denii w Hiszpanii, położone na terenie inwestycji mieszkaniowej na pierwszej linii piaszczystych plaż w Denia, oferują duże powierzchnie wspólne i szereg udogodnień socjalnych. Mieszkańcy mogą korzystać ze wspólnych basenów dla dorosłych i dzieci, brodzików do stóp, pryszniców na świeżym powietrzu, zagospodarowanych ogrodów, kamer bezpieczeństwa i bezpośredniego dostępu do plaży.

Kompleks oferuje apartamenty z 2 lub 3 sypialniami, każdy z przestronnym salonem z nowoczesną kuchnią na otwartym planie i dużymi przesuwanymi oknami, z których roztacza się wspaniały widok na morze. Te apartamenty przy plaży są dostarczane i gotowe do zamieszkania. Wyposażone są we wzmocnione drzwi wejściowe, rolety z napędem elektrycznym, wstępną instalację klimatyzacji, systemy oświetlenia LED, ciepłą wodę aerotermalną, w pełni wyposażoną kuchnię ze sprzętem AGD i zmywarkę. Apartamenty zaprojektowano tak, aby zmaksymalizować naturalne światło słoneczne i korzystać z ciepłej bryzy.


ALC-00277

Denia, Hiszpania
