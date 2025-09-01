  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Mijas
  4. Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga

Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga

Mijas, Hiszpania
od
$393,194
;
21
Zostawić wniosek
ID: 27657
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Wioska
    Mijas

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Nieruchomości w Otoczeniu Natury w Mijas, Malaga

Ten kompleks znajduje się w Mijas, w dzielnicy Cerrado del Águila, eleganckim osiedlu mieszkaniowym i ośrodku golfowym położonym na łagodnych wzgórzach, niedaleko wybrzeża Morza Śródziemnego. Centralnym punktem jest pięknie zaprojektowane 9-dołkowe pole golfowe z szerokimi torami, malowniczymi akwenami wodnymi oraz zachwycającymi widokami na morze i otaczające góry. Ośrodek oferuje doskonałe udogodnienia, w tym nowoczesny klub golfowy, restaurację z panoramicznym widokiem oraz pola treningowe. Otoczony luksusowymi willami i apartamentami, Cerrado del Águila łączy spokojne życie z aktywnym i wyrafinowanym stylem w sercu Costa del Sol.

Cerrado del Águila jest idealnie położone w Mijas Costa, z łatwym dostępem do kluczowych miejsc na Costa del Sol. Najbliższa plaża znajduje się zaledwie 4 km stąd, co czyni to miejsce idealnym na szybkie wypady nad morze. Lotnisko w Maladze jest oddalone o około 27 km, zapewniając wygodne połączenia międzynarodowe. Historyczne centrum Malagi, z muzeami, sklepami i atrakcjami kulturalnymi, znajduje się w odległości około 33 km od ośrodka. Marbella, znana z ekskluzywnych sklepów i tętniącej życiem mariny, leży około 30 km na zachód. Ta centralna lokalizacja sprawia, że Cerrado del Águila to doskonała baza do korzystania zarówno ze spokoju wzgórz, jak i z atrakcji wybrzeża.

W kompleksie dostępne są wspaniałe udogodnienia, takie jak spa, sauna oraz podgrzewany basen. Do dyspozycji jest też w pełni wyposażona siłownia oraz przestrzeń coworkingowa. Na zewnątrz znajduje się boisko do siatkówki oraz duży basen. Oczywiście dostępne są także miejsca parkingowe podziemne.

Nieruchomości na sprzedaż w Maladze oferują wiele zalet, od solarium w penthouse’ach po piękne ogrody w lokalach na parterze. Wnętrza są przestronne i starannie zaprojektowane. Kuchnie są w pełni wyposażone i gotowe do użytku. Główna sypialnia posiada łazienkę en-suite.


AGP-00987

Lokalizacja na mapie

Mijas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
od
$351,566
Apartamentowiec Apartamenty z Malowniczym Widokiem w Butikowym Kompleksie w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$671,020
Apartamentowiec Guarensa
Orihuela, Hiszpania
od
$372,562
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Finestrat, Hiszpania
od
$570,956
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$394,371
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Mijas, Hiszpania
od
$393,194
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$347,282
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, zna…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Mijas, Hiszpania
od
$719,286
Rok realizacji 2027
Nieruchomości w Otoczeniu Natury w Mijas, Malaga Ten kompleks znajduje się w Mijas, w dzielnicy Cerrado del Águila, eleganckim osiedlu mieszkaniowym i ośrodku golfowym położonym na łagodnych wzgórzach, niedaleko wybrzeża Morza Śródziemnego. Centralnym punktem jest pięknie zaprojektowane 9-do…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Costa Serena ApartmentsVillas
Zespół mieszkaniowy Costa Serena ApartmentsVillas
Zespół mieszkaniowy Costa Serena ApartmentsVillas
Zespół mieszkaniowy Costa Serena ApartmentsVillas
Zespół mieszkaniowy Costa Serena ApartmentsVillas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Costa Serena ApartmentsVillas
Zespół mieszkaniowy Costa Serena ApartmentsVillas
Los Alcazares, Hiszpania
od
$370,155
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 85–112 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Mieszkańcy mogą korzystać ze wspólnego basenu i ogrodów krajobrazowych stworzonych dla relaksu i relaksu. Prywatne ogrody, ozdobione sztuczną trawą, harmonijnie uzupełniają każdą willę.Dla Państwa wygody znajduje się podziemny parking z przedinstalacją do ładowania pojazdów elektrycznych, a …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
85.0 – 101.0
376,713 – 412,030
Dom
103.0 – 112.0
505,031 – 575,665
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje