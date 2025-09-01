Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga

Nieruchomości w Otoczeniu Natury w Mijas, Malaga

Ten kompleks znajduje się w Mijas, w dzielnicy Cerrado del Águila, eleganckim osiedlu mieszkaniowym i ośrodku golfowym położonym na łagodnych wzgórzach, niedaleko wybrzeża Morza Śródziemnego. Centralnym punktem jest pięknie zaprojektowane 9-dołkowe pole golfowe z szerokimi torami, malowniczymi akwenami wodnymi oraz zachwycającymi widokami na morze i otaczające góry. Ośrodek oferuje doskonałe udogodnienia, w tym nowoczesny klub golfowy, restaurację z panoramicznym widokiem oraz pola treningowe. Otoczony luksusowymi willami i apartamentami, Cerrado del Águila łączy spokojne życie z aktywnym i wyrafinowanym stylem w sercu Costa del Sol.

Cerrado del Águila jest idealnie położone w Mijas Costa, z łatwym dostępem do kluczowych miejsc na Costa del Sol. Najbliższa plaża znajduje się zaledwie 4 km stąd, co czyni to miejsce idealnym na szybkie wypady nad morze. Lotnisko w Maladze jest oddalone o około 27 km, zapewniając wygodne połączenia międzynarodowe. Historyczne centrum Malagi, z muzeami, sklepami i atrakcjami kulturalnymi, znajduje się w odległości około 33 km od ośrodka. Marbella, znana z ekskluzywnych sklepów i tętniącej życiem mariny, leży około 30 km na zachód. Ta centralna lokalizacja sprawia, że Cerrado del Águila to doskonała baza do korzystania zarówno ze spokoju wzgórz, jak i z atrakcji wybrzeża.

W kompleksie dostępne są wspaniałe udogodnienia, takie jak spa, sauna oraz podgrzewany basen. Do dyspozycji jest też w pełni wyposażona siłownia oraz przestrzeń coworkingowa. Na zewnątrz znajduje się boisko do siatkówki oraz duży basen. Oczywiście dostępne są także miejsca parkingowe podziemne.

Nieruchomości na sprzedaż w Maladze oferują wiele zalet, od solarium w penthouse’ach po piękne ogrody w lokalach na parterze. Wnętrza są przestronne i starannie zaprojektowane. Kuchnie są w pełni wyposażone i gotowe do użytku. Główna sypialnia posiada łazienkę en-suite.

AGP-00987