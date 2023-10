Santa Pola, Hiszpania

od €285,000

Poddaj się: 2023

Bungalowy BAHIA, piękno i funkcjonalność, aby cieszyć się życiem na co dzień, z całym komfortem. Ponieważ zasługujesz na to. Ceny w budowie i pod klucz za czerwiec 2023 r. Gran Alacant to obszar położony na Przylądku Santa Pola. Można powiedzieć, że jest to Morze Śródziemne w najczystszej formie. Plaże z ciepłymi wodami, złote piaski, zaproszenie do uprawiania sportów na świeżym powietrzu i zajęć morskich. Plaże z dumą latają NIEBIESKĄ FLAGĄ od ponad 15 lat. Jest to jedna z najpiękniejszych plaż Łuku Śródziemnomorskiego, z zachodami słońca, które na pewno zakochasz się. Gran Alacant oferuje wszystkie usługi, takie jak centra handlowe, szkoły, apteki, supermarkety, przystanek autobusowy, parki, place, tarasy i kawiarnie, doskonałe drogi i wiele więcej. Tylko 12 bungalowów do wyboru między 2 a 3 sypialniami, basenami komunalnymi, ogrodami, prywatnym parkingiem na 2 samochody, obszar dla dzieci i otoczony idylliczną scenerią, aby w pełni cieszyć się stylem życia. Ogólny opis urbanizacji: - Prywatna urbanizacja, z bardzo dobrą lokalizacją i szlakami komunikacyjnymi. - Wzmocniona konstrukcja betonowa - Najwyższej jakości antypoślizgowa rektyfikowana porcelanowa nawierzchnia na tarasach domów, na których można chodzić pieszo. - Poszczególne ogrody o długości 25 m dla każdego domu - Wspólne baseny i ogrody - Parking przy ulicy Dystrybucja wewnętrzna domku: - 3 sypialnie + 2 łazienki + 1 toaleta. - Drzwi pancerne - Obejmuje instalację 2 klimatyzatorów z kanałami i kratkami. - Ciepła woda przez system aerotermiczny - Wbudowane szafy Porcelanowe baterie sanitarne i mieszające z witryfikowaną porcelaną - Kuchnia z granitowym blatem i urządzeniami: piekarnik, płyta ceramiczna indukcyjna i okap wyciągowy - Oświetlenie LED w elewacji i ogrodzie - Utwardzone tereny ogrodowe w połączeniu z płytkami porcelanowymi i sztuczną trawą. Bungalow 3 sypialnie + 3 łazienki: od 285 000 + VAT Opłaty notarialne i rejestr nieruchomości nie są wliczone. ( oszacował 3% całkowitej ceny ) LOKALIZACJA: Gran Alacant znajduje się zaledwie 15 minut od międzynarodowego lotniska w Alicante, 5 godzin od Madrytu, Marbelli lub Barcelony, 1 i pół godziny od Walencji i 15 minut od Alicante lub Elche. KLIMAT: znany jako Floryda Morza Śródziemnego, klimat jest słoneczny i umiarkowany przez cały rok. JAKOŚĆ ŻYCIA I KOSZT ŻYCIA: wyjątkowo przystępny cenowo, na przykład w porównaniu z dużymi miastami, takimi jak Barcelona, Sewilla czy Madryt, gdzie poziom życia wynosi 31% wyższe ceny konsumpcyjne. Poproś mnie o hiszpańskie hipoteki dla nierezydentów i / lub hipoteki dla emerytów w Hiszpanii Celem IBAKA HOMES jest uproszczenie doświadczenia kupowania i sprzedawania nieruchomości poprzez kultywowanie ducha budowania zaufania, współpracy i uczciwości u każdego z klientów. Naszą filozofią jest to, że pracujemy tak, jak żyjemy, według Złotej Reguły, jako zasada traktowania innych, dokładnie tak samo, jak chce się traktować. Pomagamy Ci przez cały proces zakupu domu i zapewniamy bezpośrednią i niezawodną pomoc w następujących obszarach: Procedury NIE Otwarcie konta bankowego w hiszpańskim banku Złóż wniosek o usługi elektryczne, wodne i internetowe Wyposażenie nowego domu Kupowanie samochodu Ubezpieczenie samochodu Ubezpieczenie zdrowotne Usługi sprzątania i konserwacji Usługi przebudowy i wiele więcej Przyjdź z nami, aby odkryć La Costa Blanca, cieszyć się śródziemnomorskim stylem życia, ze wspaniałymi zachodami słońca, typowymi smakami i wieloma innymi… Resztę będziesz musiał odkryć samodzielnie podczas wizyty w naszych obiektach Czy chcesz umówić się na wizytę, aby uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się ze mną, a chętnie zorganizuję wizytę, aby rozwinąć z tobą styl życia w Gran Alacant w Alicante.