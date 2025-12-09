  1. Realting.com
  Hiszpania
  Calp
  Kompleks mieszkalny Laguna Homes

Kompleks mieszkalny Laguna Homes

Calp, Hiszpania
od
$434,821
;
3
ID: 34931
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Miasteczko
    Calp
  • Adres
    Avinguda de la Generalitat Valenciana

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    11

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Lagune Homes łączy wszystko, czego potrzebujesz, aby cieszyć się czysto śródziemnomorskim życiem.

Lagune Homes znajduje się w Calpe, obok naturalnego obszaru Las Salinas i zaledwie 5 minut spacerem od słynnej plaży Fossa i 10 minut od plaży Arenal.

Calpe, znany jako El Penion de Ifach, jeden z ikonicznych symboli Costa Blanca, jest nadbrzeżną gminą położoną 64 km na północ od Gu Alicante. Graniczy na północy z Benisą i Morairą, a na południu z Alteą.

Doskonała lokalizacja - parki naturalne, piękne piaszczyste plaże i krystalicznie czyste wody, a także pełna różnorodność rekreacji i gastronomii.

Z Lagune Homes można bezpośrednio uzyskać dostęp do głównych tras komunikacyjnych (N- 332 i AP- 7), które łączą się z resztą głównych miast Costa Blanca, a także lotniska Alicante.

Kompleks składa się z dwóch 11- piętrowych budynków z apartamentami, na których tarasach można cieszyć się dobrą pogodą i widokiem na Calpe.

Lagune Homes jest częścią strzeżonej społeczności wyposażonej w eleganckie i przestronne wspólne udogodnienia przeznaczone do wypoczynku i sportu.

Infrastruktura:

basen dla dorosłych i dzieci z solarium,

- kort do tenisa stołowego,

- pokój dla smakoszy,

-Obszary zielone i obszar dziecięcy

Hotel posiada 54 apartamenty z 2 i 3 sypialniami. Apartamenty zostaną wynajęte z pełnym wykończeniem.

Wszystkie apartamenty posiadają garaż i spiżarnię w cenie.

Kompleks znajduje się w pobliżu supermarketów, restauracji, przystanków autobusowych i plaży La Fossa.

Odległość od morza - 500 m.

od 374,000 EUR ~ 668,000

Znalezienie apartamentu: Facilities15

Calp, Hiszpania
Kompleks mieszkalny Laguna Homes
Calp, Hiszpania
od
$434,821
