Kompleks mieszkalny Laguna Homes

Lagune Homes łączy wszystko, czego potrzebujesz, aby cieszyć się czysto śródziemnomorskim życiem.

Lagune Homes znajduje się w Calpe, obok naturalnego obszaru Las Salinas i zaledwie 5 minut spacerem od słynnej plaży Fossa i 10 minut od plaży Arenal.

Calpe, znany jako El Penion de Ifach, jeden z ikonicznych symboli Costa Blanca, jest nadbrzeżną gminą położoną 64 km na północ od Gu Alicante. Graniczy na północy z Benisą i Morairą, a na południu z Alteą.

Doskonała lokalizacja - parki naturalne, piękne piaszczyste plaże i krystalicznie czyste wody, a także pełna różnorodność rekreacji i gastronomii.

Z Lagune Homes można bezpośrednio uzyskać dostęp do głównych tras komunikacyjnych (N- 332 i AP- 7), które łączą się z resztą głównych miast Costa Blanca, a także lotniska Alicante.

Kompleks składa się z dwóch 11- piętrowych budynków z apartamentami, na których tarasach można cieszyć się dobrą pogodą i widokiem na Calpe.

Lagune Homes jest częścią strzeżonej społeczności wyposażonej w eleganckie i przestronne wspólne udogodnienia przeznaczone do wypoczynku i sportu.

Infrastruktura:

basen dla dorosłych i dzieci z solarium,

- kort do tenisa stołowego,

- pokój dla smakoszy,

-Obszary zielone i obszar dziecięcy

Hotel posiada 54 apartamenty z 2 i 3 sypialniami. Apartamenty zostaną wynajęte z pełnym wykończeniem.

Wszystkie apartamenty posiadają garaż i spiżarnię w cenie.

Kompleks znajduje się w pobliżu supermarketów, restauracji, przystanków autobusowych i plaży La Fossa.

Odległość od morza - 500 m.

od 374,000 EUR ~ 668,000

