Kompleks mieszkalny Laguna Homes

Lagune Homes łączy wszystko, czego potrzebujesz, aby cieszyć się czysto śródziemnomorskim życiem.
Lagune Homes znajduje się w Calpe, obok naturalnego obszaru Las Salinas i zaledwie 5 minut spacerem od słynnej plaży Fossa i 10 minut od plaży Arenal.
Calpe, znany jako El Penion de Ifach, jeden z ikonicznych symboli Costa Blanca, jest nadbrzeżną gminą położoną 64 km na północ od Gu Alicante. Graniczy na północy z Benisą i Morairą, a na południu z Alteą.
Doskonała lokalizacja - parki naturalne, piękne piaszczyste plaże i krystalicznie czyste wody, a także pełna różnorodność rekreacji i gastronomii.
Z Lagune Homes można bezpośrednio uzyskać dostęp do głównych tras komunikacyjnych (N- 332 i AP- 7), które łączą się z resztą głównych miast Costa Blanca, a także lotniska Alicante.
Kompleks składa się z dwóch 11- piętrowych budynków z apartamentami, na których tarasach można cieszyć się dobrą pogodą i widokiem na Calpe.
Lagune Homes jest częścią strzeżonej społeczności wyposażonej w eleganckie i przestronne wspólne udogodnienia przeznaczone do wypoczynku i sportu.
Infrastruktura:
basen dla dorosłych i dzieci z solarium,
- kort do tenisa stołowego,
- pokój dla smakoszy,
-Obszary zielone i obszar dziecięcy
Hotel posiada 54 apartamenty z 2 i 3 sypialniami. Apartamenty zostaną wynajęte z pełnym wykończeniem.
Wszystkie apartamenty posiadają garaż i spiżarnię w cenie.
Kompleks znajduje się w pobliżu supermarketów, restauracji, przystanków autobusowych i plaży La Fossa.
Odległość od morza - 500 m.
od 374,000 EUR ~ 668,000
Znalezienie apartamentu: Facilities15