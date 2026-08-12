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Nowe budynki na sprzedaż w Alacant Alicante

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Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Orihuela, Hiszpania
od
$372,562
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 4
Lokalizacja: Oriuela Costa / Playa Flamenca  Koszt: od 340 000 € Data dostawy obiektu: sierpień, październik, listopad 2023 r   Kompleks mieszkaniowy Playa Flamenca znajduje się w gminie Oriuela Costa w tytułowej dzielnicy Playa Flamenca.   Kompleks składa się z kilku faz b…
Agencja
Риэлтор без границ
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Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$264,744
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
od
$290,324
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 78–79 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkaniowy posiada wspólny basen z terenami zielonymi, strefę spa (siłownia, sauna, jacuzzi) oraz strefę dla dzieci. W zasięgu spaceru rozwinięta infrastruktura: sklepy, centrum handlowe, przychodnia medyczna, apteki, urzędy, banki, szkoła, tereny rekreacyjne, parki i przystanki …
Agencja
EspanaTour
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TekceTekce
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$488,525
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$374,375
Rok realizacji 2027
Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, zna…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$290,425
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
La Nucia, Hiszpania
od
$517,750
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$738,563
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tę…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$544,631
Rok realizacji 2027
Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, zna…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
La Nucia, Hiszpania
od
$409,088
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Pokaż wszystko Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$757,098
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty przy Plaży w Prywatnym Kompleksie w Denia Alicante Te niezwykłe apartamenty w Denia, mieście portowym w prowincji Alicante w Hiszpanii, oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i bezpośredni dostęp do plaży. Położone wzdłuż linii frontu wspaniałego wybrzeża Morza Śró…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Pokaż wszystko Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Torrevieja, Hiszpania
od
$328,010
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Aguas Nuevas, Torrevieja Położone w prestiżowej dzielnicy Aguas Nuevas w Torrevieja, te nowoczesne apartamenty oferują idealne połączenie komfortu i bliskości morza. Okolica słynie z całorocznych udogodnień, pięknego wybrzeża oraz relaksuj…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Pokaż wszystko Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Finestrat, Hiszpania
od
$409,556
Rok realizacji 2028
Apartamenty z 2 Sypialniami i Zapierającym Dech Widokiem na Morze Śródziemne w Finestrat Położone w Finestrat jednej z najspokojniejszych i najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa Blanca te luksusowe apartamenty oferują życie w harmonii z naturą, w otoczeniu pól golfowych i śródziemnomor…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$258,933
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$363,547
Rok realizacji 2027
Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, zna…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$493,102
Rok realizacji 2026
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Playa Higuericas w Torre de la Horadada Te stylowe i nowoczesne apartamenty są częścią ekskluzywnego kompleksu nadmorskiego, zaledwie kilka kroków od złotych piasków plaży Playa Higuericas w Torre de la Horadada – jednej z najbardziej pożą…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Prywatnymi Ogrodami w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Prywatnymi Ogrodami w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Prywatnymi Ogrodami w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Prywatnymi Ogrodami w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Prywatnymi Ogrodami w Ciudad Quesada
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Prywatnymi Ogrodami w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Prywatnymi Ogrodami w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$425,465
Rok realizacji 2025
Nowoczesne Mieszkania z 2 lub 3 Sypialniami i Prywatnymi Ogrodami w Ciudad Quesada Położone w popularnym regionie Ciudad Quesada, te mieszkania łączą spokój z łatwym dostępem do udogodnień. Okolica słynie z tętniącej życiem atmosfery, malowniczego otoczenia i całorocznych atrakcji. Mieszkani…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$425,140
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tę…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$425,724
Rok realizacji 2027
Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, zna…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$511,253
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$431,530
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$275,915
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Pokaż wszystko Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$413,492
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty przy Plaży w Prywatnym Kompleksie w Denia Alicante Te niezwykłe apartamenty w Denia, mieście portowym w prowincji Alicante w Hiszpanii, oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i bezpośredni dostęp do plaży. Położone wzdłuż linii frontu wspaniałego wybrzeża Morza Śró…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$341,995
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Pokaż wszystko Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$374,445
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 Sypialniami i Przestronnymi Tarasami w Quesada Ciudad Quesada to tętniące życiem, dobrze rozwinięte miasteczko na Costa Blanca, znane z całorocznej dostępności udogodnień, międzynarodowej atmosfery oraz bliskości do pięknych plaż Morza Śródziemnego. Ta dynamiczna o…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$373,181
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Hiszpania
od
$419,300
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Luksusowe Apartamenty z Wspólnym Basenem w Ciudad Quesada, Alicante Położone w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, Rojales, te wyjątkowe rezydencje oferują niezrównaną kombinację spokoju i elegancji. Okolica jest znana z malowniczego piękna, tętniącej życiem międzynarodowej…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Pokaż wszystko Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$397,702
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 Sypialniami i Przestronnymi Tarasami w Quesada Ciudad Quesada to tętniące życiem, dobrze rozwinięte miasteczko na Costa Blanca, znane z całorocznej dostępności udogodnień, międzynarodowej atmosfery oraz bliskości do pięknych plaż Morza Śródziemnego. Ta dynamiczna o…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Pokaż wszystko Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$480,570
Rok realizacji 2027
2-Pokojowe Apartamenty przy Plaży z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada Mil Palmeras, położone na południowym wybrzeżu Costa Blanca, to popularna nadmorska miejscowość znana z drobnych, piaszczystych plaż, śródziemnomorskiego klimatu i aktywnego stylu życia. W okolicy znajduje się wiele…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$498,501
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$358,563
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$462,563
Rok realizacji 2026
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Playa Higuericas w Torre de la Horadada Te stylowe i nowoczesne apartamenty są częścią ekskluzywnego kompleksu nadmorskiego, zaledwie kilka kroków od złotych piasków plaży Playa Higuericas w Torre de la Horadada – jednej z najbardziej pożą…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
La Nucia, Hiszpania
od
$430,127
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$447,492
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$599,580
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tę…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Altea, Hiszpania
od
$597,525
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Luksusowe Ekologiczne Apartamenty w Projekcie Viva Altea Beach, Alicante Luksusowe apartamenty zlokalizowane są w Altea, malowniczym mieście na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, znanej z piękna krajobrazu i atrakcji kulturalnych. Leży ono w prowincji Alicante, w regionie Walencji. Altea słynie z…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Pokaż wszystko Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$413,492
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty przy Plaży w Prywatnym Kompleksie w Denia Alicante Te niezwykłe apartamenty w Denia, mieście portowym w prowincji Alicante w Hiszpanii, oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i bezpośredni dostęp do plaży. Położone wzdłuż linii frontu wspaniałego wybrzeża Morza Śró…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$524,865
Rok realizacji 2027
Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, zna…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Laguna Homes
Zespół mieszkaniowy Laguna Homes
Zespół mieszkaniowy Laguna Homes
Zespół mieszkaniowy Laguna Homes
Calp, Hiszpania
od
$434,821
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 11
Lagune Homes łączy wszystko, czego potrzebujesz, aby cieszyć się czysto śródziemnomorskim życiem.Lagune Homes znajduje się w Calpe, obok naturalnego obszaru Las Salinas i zaledwie 5 minut spacerem od słynnej plaży Fossa i 10 minut od plaży Arenal.Calpe, znany jako El Penion de Ifach, jeden z…
Agencja
Риэлтор без границ
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Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$348,951
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Pokaż wszystko Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$309,615
Rok realizacji 2027
Apartamenty Golfowe z 3 Sypialniami w Dobrej Cenie w Monforte del Cid Apartamenty położone są kilka metrów od pola golfowego w Monforte del Cid, Monforte del Cid to małe miasteczko położone w prowincji Alicante, we Wspólnocie Walenckiej w Hiszpanii. Miasto ma bogatą historię sięgającą czasów…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Calp, Hiszpania
od
$423,948
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 94–113 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Lagune Homes kompleks mieszkalny znajduje się w Calpe, w pobliżu rezerwatu przyrody Las Salinas i zaledwie kilka minut spacerem od słynnej plaży La Fossa, a także 10 minut spacerem od Arenal Beach. Dwa piętrowe budynki z oryginalną architekturą oferują nowe dwu- i trzypokojowe apartamenty, k…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
94.0
430,468 – 484,709
Mieszkanie 3 pokoi
111.0 – 113.0
495,096 – 508,945
Agencja
EspanaTour
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Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$715,340
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$462,563
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Pokaż wszystko Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Finestrat, Hiszpania
od
$341,297
Rok realizacji 2028
Apartamenty z 2 Sypialniami i Zapierającym Dech Widokiem na Morze Śródziemne w Finestrat Położone w Finestrat jednej z najspokojniejszych i najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa Blanca te luksusowe apartamenty oferują życie w harmonii z naturą, w otoczeniu pól golfowych i śródziemnomor…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Pokaż wszystko Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$427,825
Rok realizacji 2027
2-Pokojowe Apartamenty przy Plaży z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada Mil Palmeras, położone na południowym wybrzeżu Costa Blanca, to popularna nadmorska miejscowość znana z drobnych, piaszczystych plaż, śródziemnomorskiego klimatu i aktywnego stylu życia. W okolicy znajduje się wiele…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Pokaż wszystko Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$553,264
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty przy Plaży w Prywatnym Kompleksie w Denia Alicante Te niezwykłe apartamenty w Denia, mieście portowym w prowincji Alicante w Hiszpanii, oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i bezpośredni dostęp do plaży. Położone wzdłuż linii frontu wspaniałego wybrzeża Morza Śró…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Altea, Hiszpania
od
$579,951
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Luksusowe Ekologiczne Apartamenty w Projekcie Viva Altea Beach, Alicante Luksusowe apartamenty zlokalizowane są w Altea, malowniczym mieście na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, znanej z piękna krajobrazu i atrakcji kulturalnych. Leży ono w prowincji Alicante, w regionie Walencji. Altea słynie z…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$382,639
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tę…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$726,972
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$279,392
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$369,372
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Widokiem na Salinas w San Miguel San Miguel de Salinas to urokliwe, śródlądowe miasteczko położone w prowincji Alicante. Znane ze swojego tradycyjnego hiszpańskiego charakteru i bliskości zarówno terenów wiejskich, jak i wybrzeża, oferuje spokojny…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$348,359
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Apartamenty z Basenem w Pobliżu Pola Golfowego w Orihuela, Alicante Te nowo wybudowane apartamenty znajdują się w Orihuela, mieście położonym w południowej części Wspólnoty Walenckiej, w prowincji Alicante. Alicante to druga pod względem liczby ludności prowincja regionu, a także s…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Pokaż wszystko Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Torrevieja, Hiszpania
od
$315,215
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Aguas Nuevas, Torrevieja Położone w prestiżowej dzielnicy Aguas Nuevas w Torrevieja, te nowoczesne apartamenty oferują idealne połączenie komfortu i bliskości morza. Okolica słynie z całorocznych udogodnień, pięknego wybrzeża oraz relaksuj…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$288,667
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$540,867
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Pokaż wszystko Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$726,716
Rok realizacji 2027
2-Pokojowe Apartamenty przy Plaży z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada Mil Palmeras, położone na południowym wybrzeżu Costa Blanca, to popularna nadmorska miejscowość znana z drobnych, piaszczystych plaż, śródziemnomorskiego klimatu i aktywnego stylu życia. W okolicy znajduje się wiele…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$474,618
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tę…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$631,479
Rok realizacji 2026
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Playa Higuericas w Torre de la Horadada Te stylowe i nowoczesne apartamenty są częścią ekskluzywnego kompleksu nadmorskiego, zaledwie kilka kroków od złotych piasków plaży Playa Higuericas w Torre de la Horadada – jednej z najbardziej pożą…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Dzielnica mieszkaniowa SaliSol Hills
Dzielnica mieszkaniowa SaliSol Hills
Dzielnica mieszkaniowa SaliSol Hills
Dzielnica mieszkaniowa SaliSol Hills
Dzielnica mieszkaniowa SaliSol Hills
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa SaliSol Hills
Dzielnica mieszkaniowa SaliSol Hills
Finestrat, Hiszpania
od
$568,877
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 168–225 m²
4 obiekty nieruchomości 4
SaliSol Hills to nowy projekt willi w obszarze Balcony of Finestrat, położony w pobliżu Benidorm i 6 minut od parku tematycznego Terra Mitica. Z kompleksu roztacza się panoramiczny widok na morze i górę Puig Campana. Odległość od lotniska Alicante-Elche wynosi 57 km
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Villajoyosa, Hiszpania
od
$351,566
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 48–115 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Unikalny design z wysokiej jakości konstrukcją i materiałami premium. Kompleks mieszkalny Azure Residencial znajduje się zaledwie kilka metrów od plaży, w otoczeniu gór. W miejscach publicznych znajduje się basen, rozległe ogrody, plac zabaw, w pełni wyposażona siłownia, sauna i łaźnia parow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0
343,913
Mieszkanie 3 pokoi
91.0 – 115.0
582,805 – 727,641
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Orizonne
Zespół mieszkaniowy Orizonne
Zespół mieszkaniowy Orizonne
Zespół mieszkaniowy Orizonne
Zespół mieszkaniowy Orizonne
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Orizonne
Zespół mieszkaniowy Orizonne
Villajoyosa, Hiszpania
od
$373,094
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 82–108 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks Orizonne położony jest w otoczeniu przyrody, zaledwie 2 km od centrum Villajoyosa i 10 km od Benidormu. W pobliżu znajdują się plaże Paradis, Bolnou i Asparaio. Villajoyosa — ciche i przytulne miasteczko na Costa Blanca, gdzie jest wszystko, co potrzebne do wygodnego życia. Kompleks…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
82.0
403,924
Mieszkanie 3 pokoi
108.0
438,546
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Benidorm, Hiszpania
od
$435,197
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 24
Powierzchnia 97–372 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Morze, golf i życie Benidorm są przyjemne w Eagle Tower przez TM. Uprzywilejowana lokalizacja, obok Las Rejas Golf Club, zaledwie 1 km od Poniente Beach, z doskonałymi połączeniami do autostrad N- 332 i AP7. Orzeł Wieża przez TM składa się z jednej wieży z różnorodnym typem zakwaterowania, g…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
97.0 – 120.0
512,407 – 585,113
Mieszkanie 3 pokoi
117.0 – 325.0
540,104 – 923,256
Mieszkanie 4 pokoi
372.0
1,02M
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$273,515
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Lokalizacja Premium z prywatną społecznością i apartamentami zbudowanymi z myślą o komforcie.Nieporównywalny stan sztuki i współczesnej fasady z eleganckimi balkonami. Luksusowe apartamenty z wysokim wykończeniem, które przynoszą uwagę do każdego szczegółu i sprawia, że hiszpański Dreams Hou…
Agencja
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
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Zespół mieszkaniowy SaliSol RESORT
Zespół mieszkaniowy SaliSol RESORT
Zespół mieszkaniowy SaliSol RESORT
Zespół mieszkaniowy SaliSol RESORT
Zespół mieszkaniowy SaliSol RESORT
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SaliSol RESORT
Zespół mieszkaniowy SaliSol RESORT
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$262,315
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 79 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Ogrodzony kompleks z basenem, terenem zielonym, całorocznym SPA. Na terenie obiektu znajduje się przestrzeń coworkingowa, inteligentna poczta, całodobowa kawiarnia, stacja ładowania pojazdów elektrycznych i hulajnóg oraz plac zabaw dla dzieci. Szybki Internet światłowodowy. W pobliżu komple…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
79.0
290,825 – 312,753
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Luz 2
Zespół mieszkaniowy Luz 2
Zespół mieszkaniowy Luz 2
Zespół mieszkaniowy Luz 2
Zespół mieszkaniowy Luz 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luz 2
Zespół mieszkaniowy Luz 2
Benidorm, Hiszpania
od
$406,286
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 160–229 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bungalow znajduje się w nowoczesnym kompleksie LUZ 2 - Balcón de Finestrat. Kompleks posiada wspólny basen, siłownię i miejsca do uprawiania sportu bez opuszczania kompleksu
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Zespół mieszkaniowy BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Zespół mieszkaniowy BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Zespół mieszkaniowy BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Zespół mieszkaniowy BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Zespół mieszkaniowy BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Finestrat, Hiszpania
od
$260,822
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Zaprojektowany, aby żyć z maksymalną funkcjonalnością, nadzorując Morze Śródziemne, BREEZE to nowa prywatna i zamknięta społeczność, w bardzo spokojnej okolicy, z łatwą komunikacją i blisko plaż, ( mniej niż 8 km od Cala of Finestrat ) i ekskluzywnego pola golfowego Puig Campana, Mall, resta…
Agencja
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
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Zespół mieszkaniowy Amaneser X
Zespół mieszkaniowy Amaneser X
Zespół mieszkaniowy Amaneser X
Zespół mieszkaniowy Amaneser X
Zespół mieszkaniowy Amaneser X
Callosa de Segura, Hiszpania
od
$276,572
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Osiedle mieszkaniowe Amanecer X składa się ze 108 mieszkań z dużymi tarasami. 108 apartamentów z 2 sypialniami i 2 łazienkami. 8 bloków podzielonych na parter, pierwsze piętro, drugie piętro i penthouse'y z prywatnym tarasem do opalania. Każdy z własną windą
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Finestrat, Hiszpania
od
$397,514
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Finestrat Paradise Resort — to wyjątkowy kompleks mieszkaniowy w Finestrat, obejmujący 66 apartamentów i 14 willi. Ośrodek położony jest w pobliżu plaż Benidormu i otoczony jest infrastrukturą: centrami handlowymi, polami golfowymi i hotelami. Domy zapewniają prywatność dzięki tarasom, ogro…
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Benidorm, Hiszpania
od
$470,630
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 30
Powierzchnia 76–423 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Złożone  Sunset Sailors by TM znajduje się w uprzywilejowanej części plaży Poniente, zaledwie 50 metrów od hotelu. Urbanizacja oferuje apartamenty 1, 2, 3 i 4 pokojowe z imponującym widokiem na morze i dużymi tarasami, które pozwolą Ci doświadczyć wyjątkowych wrażeń żeglowania bez wychodzeni…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
76.0
572,418
Mieszkanie 2 pokoi
109.0
738,604 – 772,072
Mieszkanie 3 pokoi
134.0 – 423.0
836,700 – 2,29M
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Benidorm, Hiszpania
od
$284,521
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 22
Powierzchnia 56–59 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Nowy budynek SLIM TOWER w Benidormm o innowacyjnym i awangardowym projekcie architektonicznym.  Dom wyposażony jest w instalację klimatyzacji z kanałową dystrybucją powietrza oraz instalację wentylacji mechanicznej, która zapewnia czyste i zdrowe powietrze w pomieszczeniach oraz zgodność z …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
56.0 – 59.0
466,186 – 549,799
Agencja
EspanaTour
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Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Finestrat, Hiszpania
od
$655,152
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 129 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkalny poszczególnych domów w okolicy Finestratu
Agencja
VYM Canarias
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Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
La Mata, Hiszpania
od
$314,172
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 84–113 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkalny zamkniętego typu Eden Beach z 3 basenami dla dorosłych i dzieci, tereny zielone i sportowe, plac zabaw, parking.Cena obejmuje:w pełni wyposażone łazienki,budynek w szafy w całym domu,klimatyzacja,umeblowany i wyposażony sprzęt kuchenny,Zatwierdzone żaluzje,miejsce parking…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
84.0
334,680
Mieszkanie 3 pokoi
101.0 – 113.0
611,657 – 669,360
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
od
$170,777
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 69 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Residencial Riomar to ogrodzona dzielnica z 46 apartamentami medycznymi z 1 i 2 sypialniami oraz parkingiem w piwnicy, rozmieszczonych w bloku składającym się z parteru i 2 pięter. Jeśli masz jakiekolwiek ograniczenia w poruszaniu się, nie musisz się martwić, ponieważ Riomar Healthy Living o…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
69.0
181,189
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Villajoyosa, Hiszpania
od
$381,663
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 74–226 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Kompleks mieszkalny Alonis Living Playa del Torres wyróżnia się innowacyjną i elegancką architekturą i znajduje się zaledwie 5 minut spacerem od idyllicznego Playa del Torres. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy marzą każdego dnia, aby cieszyć się morską bryzą, śródziemnomorskie słońce …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
74.0
375,073
Mieszkanie 2 pokoi
106.0 – 226.0
432,776 – 745,529
Mieszkanie 3 pokoi
131.0
527,410
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Torrevieja, Hiszpania
od
$335,391
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 146 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ocean Dream by TM znajduje się w uprzywilejowanej okolicy Punta Prima: obok chronionej przyrody Lo Ferris, zaledwie 300 metrów od plaży Cala Peteras i zaledwie 5 minut od Torrevieja. Urbanizacja będzie miała łącznie 36 domów z 2 i 3 sypialniami, 2 łazienki i niezwykłe widoki na morze większo…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
146.0
475,477
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Allonbay Alba
Zespół mieszkaniowy Allonbay Alba
Zespół mieszkaniowy Allonbay Alba
Zespół mieszkaniowy Allonbay Alba
Zespół mieszkaniowy Allonbay Alba
Zespół mieszkaniowy Allonbay Alba
Villajoyosa, Hiszpania
od
$916,019
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 95–120 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Prezentujemy luksusowe nowe apartamenty, dupleksy i penthouses znajduje się tuż nad morzem między Benidorm i Villajoyosa na Costa Blanca. Te eleganckie białe budynki, każdy z zaledwie sześciu pięter, są otoczone rozległych terenów zielonych i oferują od jednej do czterech sypialni z przestro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
95.0
900,174
Mieszkanie 3 pokoi
120.0
1,26M
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Denia, Hiszpania
od
$287,860
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 52–112 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Caelus jest pierwszym projektem w kompleksie Talasa Utopian Village, który początkowo obejmuje 51 apartamentów z jedną, dwie i trzy sypialnie. Budynki Talasa Caelus są zaprojektowane jako kompaktowe i wydajne objętości, zapewniając optymalną temperaturę w domu zarówno w zimie, jak i latem. G…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
281,593
Mieszkanie 2 pokoi
79.0 – 80.0
334,680 – 447,779
Mieszkanie 3 pokoi
98.0 – 99.0
408,541 – 548,183
Szeregowiec
93.0 – 112.0
450,087 – 500,866
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
od
$312,832
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 88–102 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w Mil Plumeras, idealnie wkomponowany w uprzywilejowane otoczenie, zaledwie 750 metrów od jednej z najlepszych plaż Morza Śródziemnego. W pierwszym etapie powstanie 24 wysokiej jakości apartamentów z 2 i 3 sypialniami oraz 12 bungalowów z 2 sypialnia…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
88.0
356,607 – 460,474
Mieszkanie 3 pokoi
102.0
375,073 – 432,776
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Hiszpania
od
$239,562
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 75–77 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Mieszkania z dwiema sypialniami i dwiema łazienkami Kilka metrów ze wszystkich naszych usług: supermarket, restauracje, apteka, Corte for Padl Tennis, English Bowling, Golf Field ... Wykończenie najwyższej jakości Duża strefa publiczna z puli
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
75.0 – 77.0
265,321 – 334,565
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy VALONIA RESORT
Zespół mieszkaniowy VALONIA RESORT
Zespół mieszkaniowy VALONIA RESORT
Zespół mieszkaniowy VALONIA RESORT
Zespół mieszkaniowy VALONIA RESORT
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy VALONIA RESORT
Zespół mieszkaniowy VALONIA RESORT
Torrevieja, Hiszpania
od
$344,228
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 89–99 m²
2 obiekty nieruchomości 2
W tej dzielnicy mieszkalnej będziesz mieć domy z 2 lub 3 sypialniami w nowoczesnym budynku. W pomieszczeniach ogólnodostępnych znajdą się 3 baseny, siłownia, kort tenisowy do padla i duże ogrody
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
89.0
398,154
Mieszkanie 3 pokoi
99.0
420,081
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Hiszpania
od
$314,980
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Bungalowy BAHIA, piękno i funkcjonalność, aby cieszyć się życiem na co dzień, z całym komfortem.  Ponieważ zasługujesz na to. Ceny w budowie i pod klucz za czerwiec 2023 r. Gran Alacant to obszar położony na Przylądku Santa Pola.  Można powiedzieć, że jest to Morze Śródziemne w najczystsze…
Agencja
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
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Zespół mieszkaniowy Residencial La Isla III
Zespół mieszkaniowy Residencial La Isla III
Zespół mieszkaniowy Residencial La Isla III
Torrevieja, Hiszpania
od
$271,510
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 73–101 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Rezydencja „La Isla III”  to kompleks miejski składający się z 44 mieszkań w zabudowie bliźniaczej z 2 i 3 sypialniami. Na terenie kompleksu znajduje się duży wspólny ogród i wspólny basen. Kompleks mieszkaniowy położony jest blisko wszystkich rodzajów usług i około 500 metrów od plaży Los L…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
73.0 – 80.0
312,637 – 317,600
Mieszkanie 3 pokoi
81.0 – 101.0
327,987 – 372,187
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Calp, Hiszpania
od
$345,863
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 7
Odkryj nowy ekskluzywny projekt, który przemyśli koncepcję luksusu na Costa Blanca. Położony w samym sercu Calpe, ten innowacyjny kompleks oferuje doskonałe połączenie nowoczesnego projektowania, zrównoważonego rozwoju i komfortu, stworzony dla osób poszukujących wyjątkowego stylu życia.Proj…
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Hiszpania
od
$250,597
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 55–179 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Kompleks mieszkaniowy Lagoons Village by TM położony jest w uprzywilejowanym środowisku naturalnym — pomiędzy parkiem przyrody La Mata a Różową Laguną w Torrevieja. Laguna Rosa składać się będzie z 240 domów różnego typu, takich jak apartamenty, bungalowy, apartamenty dwupoziomowe i wolnosto…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0
300,058
Mieszkanie 2 pokoi
98.0 – 137.0
318,523 – 365,840
Mieszkanie 3 pokoi
129.0 – 179.0
406,232 – 437,392
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Polop Hills Nature
Zespół mieszkaniowy Polop Hills Nature
Zespół mieszkaniowy Polop Hills Nature
Zespół mieszkaniowy Polop Hills Nature
Zespół mieszkaniowy Polop Hills Nature
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Polop Hills Nature
Zespół mieszkaniowy Polop Hills Nature
Polop, Hiszpania
od
$514,668
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 124–158 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Osiedle zamknięte na ogrodzonym terenie. Otoczony sosnami i chroniony przez górę Ponoich kompleks mieszkaniowy Polop Hills oferuje idealne połączenie bezpieczeństwa, wygody i bliskości natury. Kompleks posiada całodobową ochronę, duży ogólnodostępny basen dla dorosłych i dzieci, tereny rekre…
Agencja
EspanaTour
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Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Pokaż wszystko Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Santa Pola, Hiszpania
od
$353,679
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
La Costa Blanca ... Ukryte miejsce w El Levante Español, które może być niezwykle przystępne. Apartamenty z frontalnym widokiem na Morze Śródziemne i złote piaszczyste plaże. Domy zbudowane w wysokim standardzie w pięknym kompleksie mieszkalnym w Gran Alcant. Z własnego tarasu będzi…
Agencja
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
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Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Hiszpania
od
$300,959
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 67–89 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Budynek składa się z 12 mieszkań. Basen ogólnodostępny na dachu budynku
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
67.0 – 77.0
229,660 – 356,607
Mieszkanie 3 pokoi
78.0 – 89.0
321,985 – 448,933
Agencja
EspanaTour
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Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Apartments
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
od
$321,327
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 83–116 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Dla tych, którzy szukają prywatności lub enklawy spokoju, luksusowe apartamenty Euromarina — idealna opcja. Dzięki uprzywilejowanej lokalizacji na najbardziej olśniewającym wybrzeżu Hiszpanii, te nieruchomości oferują nie tylko dom, ale zaproszenie do pełni życia. Costa Cálida i Costa Blanc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
83.0 – 90.0
355,453 – 370,456
Mieszkanie 3 pokoi
116.0
488,171
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Torrevieja, Hiszpania
od
$484,947
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 72–106 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy kompleks w Punta Prima, Alicante, nad morzem, z domów z 2 lub 3 sypialniami, 2 łazienki i duże tarasy. Na wspólnych obszarach będą baseny, plac zabaw dla dzieci i duże ogrody. Z widokiem na morze, na pierwszej linii lub kilka metrów od plaży. Nadzór wideo przy wejściach i miejscach publ…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
72.0
518,177
Mieszkanie 3 pokoi
106.0
662,436
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Callosa de Segura, Hiszpania
od
$270,553
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 76–87 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks znajduje się w Orihuela Costa — To malowniczy kurort, część hiszpańskiego wybrzeża Costa Blanca. Tutaj możesz cieszyć się oryginalnym śródziemnomorskim krajobrazem – doliny, gaje kosodrzewinowe i dębowe, łąki bogate w aromaty różnorodnych pachnących roślin. Okoliczne słone jeziora –…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
76.0
300,058
Dom
87.0
403,809
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Zespół mieszkaniowy AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Zespół mieszkaniowy AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Zespół mieszkaniowy AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Zespół mieszkaniowy AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Zespół mieszkaniowy AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Rojales, Hiszpania
od
$406,622
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 94–137 m²
3 obiekty nieruchomości 3
AREAbeach IV oferuje 30 wyjątkowych domów, każdy z prywatnym terenem, kuchnią na świeżym powietrzu i basenem. Każdy szczegół jest starannie dobierany, aby zagwarantować wysokiej jakości wykończenie i urbanizację, która dba o każdy aspekt Twojego dobrego samopoczucia
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Calp, Hiszpania
od
$857,253
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
Powierzchnia 74–109 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Isea Views to dwie 18-piętrowe wieże w luksusowym kompleksie mieszkalnym. Kompleks posiada odkryty basen z torem do gry, padelem, petanque, stołem do tenisa, polem do gry w golfa, punktem widokowym na solnisko i placem zabaw dla dzieci. Również w jednej z wież znajduje się piętro, na którym …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
74.0 – 109.0
1,03M – 1,90M
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
La Nucia, Hiszpania
od
$484,693
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny design i budowa wsi, gdzie można cieszyć się klimatem, słońce przez cały rok, zapierające dech w piersiach widoki na zatoki Benidorm i Albir i prowadzić zdrowy styl życia. Jest to blisko do wszystkich usług i centrum sportowe La Nusia. Wielkość domów i ich konfiguracja sprawiają, …
Agencja
EspanaTour
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Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Villas
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Villas
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Villas
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Villas
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Villas
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Villas
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
od
$435,468
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 131–205 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Euromarina prezentuje wybraną kolekcję luksusowych willi na Costa Blanca i Costa Calida, perełek architektury położonych w najbardziej idyllicznych zakątkach wybrzeża Morza Śródziemnego. Wyobraź sobie, że budzisz się przy szumie fal, opalasz się przez ponad 300 dni w roku i masz swobodę wyb…
Agencja
EspanaTour
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Apartamentowiec Navale Residencial
Apartamentowiec Navale Residencial
Apartamentowiec Navale Residencial
Apartamentowiec Navale Residencial
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$269,826
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 96 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Navale Residencial jest oazą spokoju naprzeciwko spektakularnego Parku Naturalnego Las Dunas i morza. Ten nowoczesny 10- piętrowy kompleks mieszkalny oferuje 18 apartamentów plus 2 penthouses ze wspólnymi obszarami i widokiem na morze z górnych pięter. Przestrzenie publiczne są zaprojektowan…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
96.0
298,904 – 622,043
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Villajoyosa, Hiszpania
od
$292,421
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 58–127 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Odkryj Villajoyosa w naszym nowym kompleksie mieszkalnym znajduje się w samym sercu miasta, zaledwie kilka kroków od centralnej plaży. Tutaj znajdą Państwo apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami, z widokiem na morze i wygodą.Kompleks oferuje nowe apartamenty, dupleksy i penthouses zbudowane z wy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
58.0
287,363
Mieszkanie 2 pokoi
82.0
482,978
Mieszkanie 3 pokoi
90.0 – 127.0
657,820 – 917,139
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Orihuela, Hiszpania
od
$311,136
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 72–121 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks znajduje się w Orihuela Costa — To malowniczy kurort, część hiszpańskiego wybrzeża Costa Blanca. Tutaj możesz cieszyć się oryginalnym śródziemnomorskim krajobrazem – doliny, gaje kosodrzewinowe i dębowe, łąki bogate w aromaty różnorodnych pachnących roślin. Okoliczne słone jeziora –…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
72.0
346,105
Mieszkanie 3 pokoi
82.0 – 84.0
340,450 – 380,843
Dom
121.0
663,590
Agencja
EspanaTour
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Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Pokaż wszystko Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Torrevieja, Hiszpania
od
$389,523
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 85 m²
1 obiekt nieruchomości 1
W Torrevieja, perle Costa Blanca, powstaje nowa ikona nieruchomości: Kasia V, najnowszy projekt mieszkaniowy. Ten pięciopiętrowy kompleks mieszkaniowy składający się z 34 mieszkań na nowo definiuje pojęcie luksusu i komfortu w centrum miasta. Kasia V jest majestatycznie położona w sercu Tor…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
85.0
379,689
Agencja
EspanaTour
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Zespół mieszkaniowy Halar
Zespół mieszkaniowy Halar
Zespół mieszkaniowy Halar
Zespół mieszkaniowy Halar
Zespół mieszkaniowy Halar
Zespół mieszkaniowy Halar
Zespół mieszkaniowy Halar
Alicante, Hiszpania
od
$338,345
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 73–114 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Halar składa się z 47 nowoczesnych apartamentów zaprojektowanych z myślą o zrównoważonym rozwoju i unikalnym wzornictwie. Apartamenty są sprzedawane z uwzględnieniem miejsca parkingowego i przechowywania.Na terenie kompleksu znajduje się basen, zadbane ogrody i plac zabaw. Dodatkowe udogodni…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
73.0
360,647
Mieszkanie 3 pokoi
102.0
477,208
Mieszkanie 4 pokoi
114.0
531,449
Agencja
EspanaTour
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