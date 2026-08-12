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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Hiszpania

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Andaluzja
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5 obiektów total found
Olive Oil Production Plant - €10 Million. Annual profitability exceeding 15%! w Kordoba, Hiszpania
Olive Oil Production Plant - €10 Million. Annual profitability exceeding 15%!
Kordoba, Hiszpania
Zakład produkcyjny oliwy z oliwek na sprzedaż - €10 MilionRoczna rentowność przekraczająca 1…
$11,73M
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Zakład produkcyjny 1 100 m² w Estepona, Hiszpania
Zakład produkcyjny 1 100 m²
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 1 100 m²
Świetny statek dla Twojej firmy. Wszystko jest gotowe do rozpoczęcia. Doskonała lokalizacja …
$1,38M
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Zakład produkcyjny 609 m² w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Zakład produkcyjny 609 m²
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 609 m²
Duży narożny magazyn przemysłowy z wieloma schowkami ,biuro i sala wystawowa dla klientów. S…
$748,478
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TekceTekce
Zakład produkcyjny 961 m² w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Zakład produkcyjny 961 m²
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 961 m²
Lokalny z trzema piętrami i przejezdnym tarasem. Jest bardzo jasny z pełną szklaną fasadą o…
$1,68M
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Zakład produkcyjny 865 m² w Tarifa, Hiszpania
Zakład produkcyjny 865 m²
Tarifa, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 865 m²
Nawa wielka złożona z trzech pięter w Polígono La Vega, głównej ulicy z widokiem na okolicę.…
$781,020
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