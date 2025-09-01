  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales

Rojales, Hiszpania
$336,687
24
ID: 27770
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    Rojales

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły zewnętrzne

  • Parking

  • Basen

O kompleksie

2- i 3-Pokojowe Luksusowe Apartamenty z Wspólnym Basenem w Ciudad Quesada, Alicante

Położone w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, Rojales, te wyjątkowe rezydencje oferują niezrównaną kombinację spokoju i elegancji. Okolica jest znana z malowniczego piękna, tętniącej życiem międzynarodowej społeczności oraz dostępu do światowej klasy udogodnień. Mieszkańcy cieszą się kosmopolitycznym stylem życia, z wyborem wykwintnych restauracji, butikowych sklepów i obiektów rekreacyjnych, wszystko to w otoczeniu bujnych krajobrazów i śródziemnomorskiego uroku.

Apartamenty na sprzedaż w Rojales, Alicante, znajdują się w idealnej lokalizacji, zapewniającej wygodę codziennego życia. Supermarket premium znajduje się zaledwie 0,5 km stąd, podczas gdy renomowane restauracje i eleganckie kawiarnie znajdują się w odległości 1 km. Miłośnicy golfa z pewnością docenią prestiżowe pole golfowe oddalone o 3 km. Miłośnicy przyrody mogą odkrywać oszałamiający Park Naturalny La Mata, położony 5 km od rezydencji. Złociste plaże Guardamar i Torrevieja, w tym plaże Les Ortigues i El Moncayo, znajdują się w odległości 6-8 km. Dla wygodnych podróży, lotnisko w Alicante oddalone jest o 40 km.

Ten pięknie zaprojektowany kompleks mieszkaniowy oferuje ekskluzywne schronienie z perfekcyjnie zagospodarowanymi ogrodami, basenem w stylu ośrodka wypoczynkowego, dedykowaną strefą zabaw dla dzieci oraz prywatnym parkingiem. Bezpieczny, ogrodzony kompleks zapewnia prywatność i spokój, tworząc idylliczną oazę dla wymagających właścicieli domów.

Każdy apartament to arcydzieło współczesnego designu, emanujące elegancją i komfortem. Oferujące 2 lub 3 przestronne sypialnie oraz 2 stylowe łazienki, te domy oferują otwarte przestrzenie dzienne, wypełnione naturalnym światłem. Apartamenty na parterze dysponują bujnymi prywatnymi ogrodami, podczas gdy apartamenty na najwyższym piętrze obejmują rozległe solaria, idealne do relaksu w pełnym słońcu. Wysokiej jakości materiały, eleganckie wykończenia oraz nowoczesne kuchnie i łazienki podkreślają luksusową atmosferę tych wyrafinowanych apartamentów.


ALC-01029

Rojales, Hiszpania
