Willa Energooszczędna willa w prestiżowej lokalizacji w Mijas

Energooszczędna willa w prestiżowej lokalizacji w Mijas

Mijas, Hiszpania
od
$1,52M
;
16
ID: 27913
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Wioska
    Mijas

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Wolnostojąca willa w spokojnej przestrzeni mieszkalnej z widokiem na góry w Mijas

Elegancka willa znajduje się w Mijas, Malaga w hiszpańskim regionie Costa del Sol. Obszar ten oferuje wspaniały klimat, piękne piaszczyste plaże, ekskluzywne naturalne piękno, dobrze rozwinięte konstrukcje drogowe, obiekty sportowe, takie jak pola golfowe, oraz rosnące zainteresowanie rynkiem nieruchomości. Udogodnienia te zapewniają popularność Mijas wśród inwestorów zagranicznych. Kosmopolityczne otoczenie pozostawia miejsce na barwne codzienne życie.

Wolnostojąca willa w Mijas położona jest w popularnej przestrzeni mieszkalnej w dzielnicy Buenavista, niedaleko autostrady A-7. Willa znajduje się 4 km od plaży, 4,5 km od centrum miasta Mijas Pueblo, 9 km od centrum miasta Fuengirola, 18 km od lotniska Málaga-Costa del Sol, i 35 km od Marbelli.

Willa na sprzedaż w Mijas, Malaga znajduje się na działce o powierzchni 700 m ², która obejmuje odkryty basen i piękny ogród. Projekt oferuje również tarasy w willi, z której roztacza się panoramiczny widok na góry.

Energooszczędna willa jest wyposażona w najwyższej jakości materiały, w tym system klimatyzacji, który zapewnia ciepłą wodę zarówno do ogrzewania, jak i codziennego użytku. Trzypiętrowa willa o otwartej koncepcji, która łączy wnętrza z terenami zewnętrznymi. Kuchnia willi jest wyposażona w wysokiej jakości sprzęty AGD.


AGP-00786

Lokalizacja na mapie

Mijas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Państwo przegląda
