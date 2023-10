Guardamar del Segura, Hiszpania

od €249,000

Poddaj się: 2023

Lokalizacja premium, z prywatną społecznością i apartamentami zbudowanymi z myślą o komforcie. Niezrównana, najnowocześniejsza i współczesna fasada przypominająca fale z eleganckimi balkonami-tarami. Luksusowe apartamenty o wysokim wykończeniu, które zwracają uwagę na każdy szczegół i sprawiają, że Twój hiszpański dom marzeń ożywa. Innowacyjny i wszechstronny kącik Co-working & Coffe, tuż pod domem, pozwala mieć dedykowane i niezależne miejsce do pracy oddzielne od przestrzeni życiowej, dzięki czemu możesz zoptymalizować swoją wydajność. Ciesz się przez cały rok śródziemnomorskim stylem życia w nieruchomości idealnej dla cyfrowych nomadów, jako dom wakacyjny lub inwestycja w celach wynajmu. Świetną korzyścią jest także pole do minigolfa dla niekończącej się rozrywki dla wszystkich grup wiekowych. Świetna lokalizacja w urbanizacji El Raso, bardzo blisko plaż BLUE FLAG w Guardamar i rezerwatu przyrody Laguna La Mata słone jezioro. Usługi wszelkiego rodzaju w pobliżu, supermarkety, restauracje i świeże produkują szkoły prywatne i publiczne ( zarówno dwujęzyczny lokalny, jak i międzynarodowy ) Udogodnienia mieszkaniowe: Kompleks bramkowany Basen społecznościowy i obszary krajobrazowe Prywatny obszar przyjmowania i współpracy 24-godzinny kącik kawy Inteligentny urząd pocztowy Premium Spa & Fitness Center, z którego można korzystać przez cały rok Ładowarka samochodowa Mini pole golfowe Plac zabaw dla dzieci na terenie. Szybki internet światłowodowy Apartament obejmuje: Do wyboru mieszkania od 78,37 m2 lub 80,30 m2 2 sypialnie + 2 łazienki W pełni wyposażona kuchnia z urządzeniami Wysoki sufit z panoramicznymi oknami. Duże tarasy od 19 m2 do 56 m2. Salon Parking podziemny Certyfikat A-Energy ( Minimalne zużycie energii elektrycznej ) Panele słoneczne i energooszczędne rozwiązania zapewniają efektywność energetyczną klasy A. Terminy: Budowa rozpoczyna się w drugim kwartale 2023 r., Zakończenie budowy fazy 1 ( 1 i 2, basen, przestrzeń do współpracy, spa i parking ) w IV kwartale 2024 r. Zarezerwuj wirtualną wycieczkę TERAZ! Ceny, warunki: Apartamenty od € 249 000 do € 319 000 plus VAT, parking w cenie. Rezerwa i depozyt: 10 000 € 1ST. Płatność: 50% Saldo: 50% po zakończeniu budowy Znajdź hipotekę na okres do 20 lat Rezerwacje można składać przy początkowym depozycie w wysokości 10.000 € płatności on-line, 40% przy rozpoczęciu budowy i 60% przy dostawie. Twoja rezerwacja podlega zwrotowi za pierwszy miesiąc po jej złożeniu. Twój zakup jest chroniony przez GWARANCJĘ BANKOWĄ LOKALIZACJA: La Marina znajduje się zaledwie 40 minut od międzynarodowego lotniska w Alicante, 5 godzin od Madrytu, Marbelli lub Barcelony, 1 i pół godziny od Walencji i 15 minut od Alicante lub Elche. KLIMAT: znany jako Floryda Morza Śródziemnego, klimat jest słoneczny i umiarkowany przez cały rok. JAKOŚĆ ŻYCIA I KOSZT ŻYCIA: wyjątkowo przystępny cenowo, na przykład w porównaniu z dużymi miastami, takimi jak Barcelona, Sewilla czy Madryt, gdzie poziom życia wynosi 31% wyższe ceny konsumpcyjne. Zarezerwuj wirtualną wycieczkę TERAZ. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami na WhatsApp + 34618871478