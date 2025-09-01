Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid

Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid

Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, znane z cichej atmosfery i bliskości do większych miast, oferuje idealne połączenie relaksu i dostępności.

Z osiedla łatwo dotrzeć do wielu kluczowych atrakcji i udogodnień: lokalny supermarket znajduje się zaledwie 2,4 km od osiedla, najbliższa szkoła oddalona jest o 3,1 km, centrum Elche to 10,2 km, znane pole golfowe Font del Llop leży w odległości 11,5 km, Alicante znajduje się 15,7 km, plaże Santa Pola oddalone są o 22,4 km, a lotnisko w Alicante znajduje się zaledwie 23,9 km od osiedla.

Kompleks mieszkaniowy składa się z 60 apartamentów rozmieszczonych w trzech nowoczesnych blokach, każdy z miejscami parkingowymi w podziemnym garażu oraz prywatnymi pomieszczeniami do przechowywania. Mieszkańcy mogą korzystać z dwóch dużych basenów, dwóch relaksujących jacuzzi, zagospodarowanych terenów zielonych, przestrzeni coworkingowej, boisk do petanki, placu zabaw dla dzieci oraz parkingów dla rowerów, co tworzy idealne warunki dla osób o różnych stylach życia.

Apartamenty na sprzedaż w Monforte del Cid, Alicante, oferują powierzchnię od 88 m² do 136 m², z układami 2 lub 3 sypialni i 2 lub 3 łazienkami. Lokale na parterze mają tarasy z podwójną orientacją, podczas gdy apartamenty na najwyższych piętrach posiadają prywatne tarasy. Wnętrza wykończone są w wysokim standardzie, z wbudowanymi szafami, w pełni wyposażonymi łazienkami oraz nowoczesnymi kuchniami z wbudowanymi urządzeniami. Duże, strategicznie rozmieszczone okna zapewniają optymalne doświetlenie i wentylację przez cały rok, a każde mieszkanie wyposażone jest w klimatyzację z kanałami na gorąco i zimno. Apartamenty zaprojektowano z naciskiem na efektywność energetyczną oraz bioklimatyczną architekturę, maksymalizując komfort, a jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko.

ALC-01071